Đánh thức đa giác quan du khách ở Khu Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn

Năm 2026, Khu Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đặt mục tiêu đón khoảng 490.000 lượt khách. Không chỉ dừng lại ở tham quan, chụp ảnh, điểm đến nổi tiếng này đang “nuôi” tham vọng làm mới sản phẩm, đánh thức mọi giác quan của du khách bằng chuỗi trải nghiệm văn hóa – sinh thái đặc sắc, để mỗi chuyến đi trở thành hành trình “sống cùng di sản”.

Dòng khách mới tìm về “thung lũng thần linh”

Cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 70km, cách phố cổ Hội An gần 40km, Khu Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) là quần thể đền tháp Chăm Pa lớn và tiêu biểu bậc nhất Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999.

Với không gian linh thiêng, huyền bí cùng hệ thống tháp cổ hàng nghìn năm tuổi, Mỹ Sơn từ lâu đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá di sản miền Trung, đặc biệt hấp dẫn du khách quốc tế.

Thánh địa Mỹ Sơn có sức hút đặc biệt với du khách tham quan. Ảnh: Hoài Văn

Những ngày đầu năm mới, rất đông du khách đổ về Khu đền tháp Mỹ Sơn. Giữa không gian tĩnh lặng, nắng trải nhẹ lên những bức tường gạch cổ, từng tốp du khách chăm chú lắng nghe câu chuyện về vương quốc Chăm Pa xưa. Họ chậm rãi bước đến, chạm tay vào dấu tích thời gian, cảm nhận hơi thở lịch sử còn lưu lại trong từng hoa văn, kết cấu tháp.

Để giúp du khách hiểu sâu giá trị di sản, Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đã tăng cường các tour thuyết minh trải nghiệm. Trong đó, đội ngũ hướng dẫn viên đóng vai trò như “người kể chuyện”, dẫn dắt du khách ngược dòng thời gian, khám phá từng lớp văn hóa, tín ngưỡng Chăm Pa.

Tại khu biểu diễn nghệ thuật dân gian, các hàng ghế thường xuyên kín chỗ. Những điệu múa apsara mềm mại, tiếng kèn saranai da diết, nhịp trống rộn ràng… mang đến cho du khách những trải nghiệm sống động.

Anh Nguyễn Hoài Nam, hướng dẫn viên Công ty Vietnam TravelMART, cho biết đoàn khách Đài Loan do anh dẫn đều rất ấn tượng với cảnh quan, kiến trúc và hoạt động trình diễn tại Mỹ Sơn.

“Khách châu Á hiện nay không còn chuộng những điểm vui chơi ồn ào. Họ thích tìm hiểu văn hóa, hòa mình vào thiên nhiên. Đây là dòng khách tiềm năng của du lịch di sản”, anh Nam chia sẻ.

Khu vực hồ sen rộng khoảng 2ha được cải tạo đưa vào sử dụng, đang là điểm check-in yêu thích của du khách trước khi vào khu đền tháp

Làm mới sản phẩm, phát triển gắn với bảo tồn

Theo Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, mục tiêu lâu dài không chỉ là thu hút khách đến tham quan mà còn tạo sức hút để du khách quay trở lại.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, nhiều sản phẩm mới đang được xây dựng dựa trên lợi thế cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa, như: đạp xe xuyên rừng, trekking – hiking kết nối khu nước khoáng nóng, du lịch sông nước, không gian hồ sen – núi Chúa, trải nghiệm ngâm chân thảo dược…

“Chúng tôi muốn du khách không chỉ chạm vào di tích, mà được sống trong không gian văn hóa đặc sắc của Mỹ Sơn”, ông Nguyễn Công Khiết – Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn – nhấn mạnh.

Du khách tham quan tại Khu Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn

Theo thống kê, năm 2025, khu di sản ước đón hơn 438.000 lượt khách, doanh thu vé đạt trên 63,7 tỷ đồng. Năm 2026, Mỹ Sơn đặt mục tiêu đón khoảng 490.000 lượt khách, đồng thời mở rộng thị trường sang Malaysia, Ấn Độ bên cạnh các thị trường truyền thống...

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn cho rằng, việc đa dạng hóa sản phẩm phải được triển khai thận trọng, phù hợp quy hoạch, tránh tác động tiêu cực đến di tích. “Khai thác du lịch phải gắn với bảo tồn. Không đánh đổi giá trị di sản lấy tăng trưởng trước mắt”, ông Khiết khẳng định.