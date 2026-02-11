Nam tiếp viên nhận 'mưa lời khen' sau một hành động với khách nữ

TPO - Một khoảnh khắc đầy cảm thông trên chuyến bay của United Airlines, Mỹ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được sự khen ngợi rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, qua đó làm nổi bật vai trò của yếu tố con người trong bối cảnh ngành hàng không ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay UA1807 từ Chicago đến San Francisco mới đây. Theo đó, trong lúc phục vụ thông thường trên khoang, một nữ hành khách tỏ ra hoảng loạn khi nhận ra mình có nguy cơ lỡ chuyến bay nối sang Trung Quốc.

Trước tình huống đó, tiếp viên hàng không của United đã tạm dừng công việc, quỳ xuống bên cạnh ghế ngồi của hành khách, nhẹ nhàng trấn an và trao một cái ôm ngắn để giúp xoa dịu tinh thần.

Đoạn video tiếp viên United ôm an ủi hành khách lo lắng lỡ chuyến nối đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem

Khoảnh khắc này được ông Gee Scott Sr. - người dẫn chương trình trong ngày thi đấu của đội Seattle Seahawks - ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, đạt hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự xúc động, cho rằng hành động nhỏ nhưng đầy nhân ái của tiếp viên đã thể hiện rõ nét văn hóa phục vụ của ngành hàng không hiện đại.

Câu chuyện lan truyền từ chuyến bay UA1807 cho thấy, bên cạnh công nghệ và quy trình vận hành, những cử chỉ nhân văn, sự đồng cảm kịp thời của con người vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong một ngành thường xuyên đối mặt với áp lực về lịch trình, kết nối chuyến và trải nghiệm khách hàng, đôi khi chính những khoảnh khắc nhỏ như vậy lại tạo nên ấn tượng lớn, góp phần định hình hình ảnh tích cực của hãng hàng không trong mắt công chúng.

Theo PYOK, cộng đồng mạng đánh giá cao việc tiếp viên thể hiện sự thấu cảm nhưng vẫn tuân thủ các quy trình an toàn, không làm gián đoạn hoạt động trên khoang.

Giới chuyên gia nhận định, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn bay, khả năng trấn an tâm lý hành khách trong những thời điểm căng thẳng cũng là một phần quan trọng của công việc tiếp viên hàng không.

Trong bối cảnh lỡ chuyến nối vẫn là nỗi lo lớn đối với hành khách, đặc biệt trên các đường bay quốc tế, United Airlines những năm qua đã đẩy mạnh đầu tư vào các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế tình trạng này. Từ năm 2019, hãng triển khai công nghệ Connection Saver, phân tích dữ liệu chuyến bay theo thời gian thực để cân nhắc việc giữ chuyến nối trong thời gian ngắn nếu không gây ảnh hưởng lớn đến toàn mạng bay. Theo United, hệ thống này đã giúp bảo toàn hơn 3,3 triệu lượt nối chuyến của hành khách trong vòng 6 năm.

Hãng này cũng tích hợp trợ lý nối chuyến cá nhân hóa trong ứng dụng di động, cung cấp cập nhật chuyến bay theo thời gian thực, hướng dẫn di chuyển giữa các cổng và bộ đếm thời gian tại các sân bay trung chuyển. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy hơn 350.000 hành khách sử dụng công cụ này, trong đó 98% nối chuyến thành công.