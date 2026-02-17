Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân làng quê Hà Tĩnh quây quần đốt lửa đón giao thừa

Thái Lâm
TPO - Giữa tiết trời se lạnh, người dân xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh lại hẹn nhau nhóm lửa đêm giao thừa, cùng quây quần chờ khoảnh khắc đón năm mới. Ánh lửa bập bùng không chỉ xua tan cái lạnh, mà còn sưởi ấm tình làng nghĩa xóm sau một năm bộn bề.

Theo phóng viên ghi nhận, từ chập tối 16/2, bà con các thôn đã tập trung về khu vực trung tâm xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), người góp củi, người mang theo khoai nướng và ấm trà nóng để đón giao thừa cùng nhau. Khi ngọn lửa được châm lên, tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa màn đêm, xua tan cái lạnh.

Đốm lửa bập bùng giữa sân tạo nên không khí đón giao thừa nhộn nhịp, ấm áp.

Ông Nguyễn Văn Hòa (trú thôn Trung Đức, xã Kỳ Hoa) chia sẻ, năm nào bà con cũng hẹn nhau đốt lửa đón năm mới. Đã thành thông lệ, cứ chiều 30 là mỗi nhà góp một ít củi, ít bánh trái mang ra sân. Không cần gì lớn lao hay mâm cao cỗ đầy, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, hỏi thăm chuyện mùa màng, chuyện con cái học hành, sức khỏe của ông bà cha mẹ là đã thấy ấm lòng".

Ông Hòa cũng nhấn mạnh, ngọn lửa này không chỉ để sưởi ấm giữa trời lạnh, mà còn giữ cho tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng đỏ lửa như vậy.

img-8098-6626.jpg
img-8110-8834.jpg
img-8106-5912.jpg
Những đốm lửa hồng bập bùng trong tiết trời se lạnh.

Còn chị Lê Dung (trú thôn Tân Thắng, xã Kỳ Hoa) cho biết, cả năm ai cũng bận rộn với rẫy nương, công việc, ít khi có dịp gặp gỡ đông đủ. Đến đêm Giao thừa, dù ở đâu mọi người cũng cố gắng trở về. Khi cùng ngồi bên đống lửa, nghe tiếng củi nổ lách tách, nhìn trẻ con chạy nhảy vui đùa, tự nhiên thấy mọi lo toan của năm cũ như nhẹ đi.

"Đốt lửa chung thế này khiến bà con gần nhau hơn, ai có chuyện vui buồn cũng dễ sẻ chia. Mong năm mới mưa thuận gió hòa, làm ăn khấm khá để năm sau lại tiếp tục quây quần như thế này", chị Dung bộc bạch.

img-8104-3090.jpg
Mỗi đống củi cao khoảng 1,5-2 mét.
attpphnhzaeh0fm-vf5fh-428-qknyogv2zzdcrhd3qvea-4291.jpg
attnffnol-imbugj1ymhhenm0i9b905yiphx55efmpuq0-1395.jpg
Người dân quây quần bên nhau.

Không pháo hoa rực rỡ, không sân khấu lớn, nhưng ánh lửa bập bùng giữa sân trung tâm xã lại đủ sưởi ấm cả một vùng quê. Đặc biệt, khi kim đồng hồ dần tiến về thời khắc chuyển giao năm mới, mọi người cùng nắm tay nhau gửi lời chúc bình an, mùa màng thuận lợi. Trẻ nhỏ háo hức chạy quanh đống lửa, người lớn nâng chén trà nóng, trao nhau những cái bắt tay thật chặt.

Thái Lâm
#giao thừa #xã Kỳ Hoa #tỉnh Hà Tĩnh #đốt lửa #đón năm mới #ấm áp

