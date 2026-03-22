Các tướng lĩnh quân đội, công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Theo kết quả bầu cử được công bố, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang, cùng nhiều tướng lĩnh quân đội, công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các tướng lĩnh quân đội trúng cử

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Giang là đại biểu Quốc hội khóa XV và khi được bầu đại biểu khóa XVI, tiếp tục thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QH

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ứng cử và trúng cử tại tỉnh Tây Ninh và trở thành đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh này. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử và trúng cử tại Đồng Tháp. Khóa XV, ông thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử và trúng cử tại Thanh Hóa; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sau khi trúng cử thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Danh sách sĩ quan quân đội trúng cử còn có: Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ứng cử và sau khi trúng cử thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ứng cử và trúng cử tại thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM ứng cử và trúng cử tại TP.HCM.

Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, ứng cử và trúng cử tại TP.HCM; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9 ứng cử và trúng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5, ứng cử và trúng cử tại tỉnh Gia Lai; Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, trúng cử sau khi ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử và trúng cử tại tỉnh Khánh Hòa...

Các tướng lĩnh công an trúng cử



Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn Hưng Yên. Đây là lần đầu tiên ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử và trúng cử thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa.

Danh sách trúng cử Quốc hội khóa XVI còn có: Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, ứng cử và trúng cử tại tỉnh Quảng Trị...

Các tướng lĩnh thuộc Ủy ban của Quốc hội trúng cử

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái), nhiệm kỳ này ứng cử và trúng cử thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI còn có: Thiếu tướng Vũ Huy Khánh (trúng cử tại TPHCM) và Thiếu tướng Vũ Văn Hội (trúng cử tại Vĩnh Long), cùng là Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.