Hà Nội: Hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

TPO - Đến nay toàn bộ các hộ thuộc diện thu hồi đất của dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã bàn giao mặt bằng. Đây là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo như phá dỡ, hoàn thiện mặt bằng sạch theo kế hoạch.

Ngày 22/3, UBND phường Hà Đông cho biết, hộ dân cuối cùng đã đồng thuận ký biên bản bàn giao mặt bằng Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Như vậy, đến nay toàn bộ các hộ thuộc diện thu hồi đất của dự án đã bàn giao mặt bằng. Đây là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo như phá dỡ, hoàn thiện mặt bằng sạch theo kế hoạch.

Trước đó, công tác GPMB của dự án gặp không ít khó khăn. Tính đến đầu tháng 3/2026, trên địa bàn phường vẫn còn 8 trường hợp chưa bàn giao đất.

Các tổ công tác của phường đã tăng cường tuyên truyền, vận động và tổ chức đối thoại trực tiếp với từng hộ dân, đồng thời chủ động hỗ trợ các điều kiện cần thiết nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống. Nhờ đó, đến nay tất cả các hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Hạng mục cứng hóa kênh La Khê thuộc dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đang triển khai

Được biết, Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) là dự án trọng điểm của Hà Nội, nhằm cải thiện hệ thống tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây.

Dự án có tổng diện tích cần GPMB là 29,15 ha được khởi công từ năm 2015, do Sở NN&PTNT Hà Nội (nay là Sở NN&MT) làm chủ đầu tư. Đến tháng 1/2020, dự mới hoàn thành hạng mục trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Trong dự án này, hạng mục cứng hóa toàn bộ kênh La Khê chưa thể hoàn thiện do vướng mắc về GPMB. UBND quận Hà Đông (cũ) đã tiến hành 6 đợt cưỡng chế GPMB, nhưng vẫn còn một số hộ không thể cưỡng chế vì tính chất nhân đạo. Vì vậy, dự án đã phải nhiều lần lùi tiến độ.

Do dự án chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân khiến thành phố bị ngập lụt quy mô lớn trong đợt mưa lũ cuối tháng 9/2025. Bởi trạm bơm tiêu Yên Nghĩa hiện mới chỉ hoạt động tối đa được khoảng 70% công suất thiết kế.

Ngay sau đó, UBND thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện tại, chủ đầu tư dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh đó, thành phố đã phê duyệt một loạt công trình khẩn cấp để chống ngập thành phố. Hiện tại, các dự án chống ngập khẩn cấp này đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

