Vượt qua ranh giới tuổi tác, sản phụ 60 tuổi sinh con an toàn

TPO - Ngày 20/3, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một em bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vỡ òa của cả ê-kíp y bác sĩ và gia đình. Đằng sau khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy là hành trình vượt qua ranh giới mong manh của một sản phụ 60 tuổi – ca thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ rất cao với nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Sản phụ nhập viện khi thai 38,2 tuần, trong tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng mang theo hàng loạt yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hằng ngày, cùng tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa phức tạp. Ở tuổi 60, việc mang thai và sinh nở không còn là quy luật tự nhiên mà trở thành thử thách lớn đối với hệ tim mạch, nội tiết và khả năng hồi phục của cơ thể.

Hạnh phúc của sản phụ sinh con ở tuổi 60.

Các bác sĩ nhận định, trong suốt quá trình sinh nở, sản phụ có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như tai biến tim mạch, đột quỵ do tăng huyết áp, rối loạn đường huyết, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hoặc hồi phục chậm. Đặc biệt, tiền sử nhiều lần phẫu thuật làm gia tăng nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong quá trình mổ, đòi hỏi từng thao tác phải chính xác tuyệt đối.

Trước giờ phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát trong giới hạn an toàn, song với đội ngũ y bác sĩ, đó chưa bao giờ là sự yên tâm hoàn toàn. Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ nhất.

Trong phòng mổ, Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương – người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật không chỉ tập trung cao độ về chuyên môn mà còn liên tục trò chuyện, trấn an sản phụ. Sự động viên nhẹ nhàng nhưng kịp thời ấy giúp người mẹ giữ vững tinh thần khi bước qua thời khắc sinh tử.

Khoảnh khắc được chờ đợi cuối cùng cũng đến khi em bé nặng 2,8kg cất tiếng khóc khỏe mạnh, phản xạ tốt. Âm thanh đầu đời vang lên khiến không khí phòng mổ như lắng lại trong niềm nhẹ nhõm và xúc động. Sau đó, bác sĩ thực hiện kỹ thuật cắt dây rốn chậm – một chỉ định mang lại nhiều lợi ích cho trẻ sơ sinh, đồng thời gửi gắm những lời chúc đầu đời tới “chiến binh nhỏ” đã cùng mẹ vượt qua hành trình đặc biệt.

Ca mổ thành công.

Điều đặc biệt hơn, em bé chào đời đúng vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc, như một sự trùng hợp đầy ý nghĩa. Hạnh phúc khi ấy không còn là khái niệm xa xôi, mà hiện hữu trong tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, trong sự an toàn của người mẹ, và trong nỗ lực bền bỉ của cả ê-kíp thầy thuốc.

Theo các chuyên gia, với những thai kỳ ở tuổi rất cao, thành công của ca sinh không chỉ dừng lại ở việc đón em bé an toàn mà còn là quá trình theo dõi, hồi sức sau mổ cho người mẹ – giai đoạn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những trường hợp đặc biệt như vậy càng cho thấy vai trò của các cơ sở y tế chuyên sâu, nơi người thầy thuốc không chỉ điều trị mà còn âm thầm đồng hành, nâng đỡ bệnh nhân đi đến đích cuối cùng của hành trình.

Ca sinh thành công không chỉ là một kỳ tích y khoa mà còn là câu chuyện về nghị lực, niềm tin và tình người. Đó cũng là lời tri ân lặng lẽ dành cho những người thầy thuốc – những con người vẫn ngày đêm gìn giữ sự sống, để mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời đều là một khởi đầu trọn vẹn của hạnh phúc.