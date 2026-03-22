Đã có kết quả xét nghiệm vụ chó cắn loạt người dân ở Đắk Lắk

TPO - Con chó cắn 6 người trong cùng một khu dân cư tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk được xác định dương tính với virus dại.

Liên quan đến vụ 6 người trong cùng một khu dân cư ở thôn Thành Công (xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) bị chó nghi mắc bệnh dại tấn công, ngày 21/3, Sở Y tế tỉnh này cho biết các nạn nhân đã được tiêm vắc xin phòng dại kịp thời. Kết quả xét nghiệm xác định con chó gây ra vụ việc dương tính với virus dại.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Đ.H.Q. (trú tại thôn Thành Công) nuôi 2 con chó. Đầu tháng 2/2026, một con xuất hiện biểu hiện nghi dại rồi chết, được gia đình tự chôn cất trong vườn. Đến ngày 15/3, con còn lại bất ngờ cắn 6 người (gồm 3 người trong gia đình và 3 người dân địa phương), đồng thời tấn công thêm 3 con chó của các hộ lân cận.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được xử trí y tế kịp thời, tiêm phòng đầy đủ. Lực lượng chức năng cũng tổ chức bắt nhốt, cách ly 3 con chó bị cắn để theo dõi. Con chó cắn người sau đó chết, mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dại.

Ông Đinh Văn Quán - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na cho biết, ngay trong sáng 21/3, địa phương đã vận động tiêu hủy 11 con chó tại các hộ dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc. Đồng thời, hơn 200 con chó khác được yêu cầu nhốt giữ, phục vụ tiêm phòng và giám sát dịch tễ. Sáu người bị chó cắn hiện sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận biểu hiện bất thường.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó tại xã Ea Na ghi nhận 6 người trong cùng khu dân cư bị chó nghi dại tấn công, tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao. Ngay sau đó, ngành y tế đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu khẩn trương khoanh vùng, rà soát đàn chó, mèo; tổ chức tiêm vắc xin đạt tỷ lệ cao, xử lý nghiêm tình trạng thả rông.

Theo thống kê, năm 2025, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại, thuộc nhóm địa phương có số ca tử vong cao nhất cả nước.