Sức khỏe

Đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng khó khăn

Hà Minh
TPO - Tại xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi), chiều 20/3, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia Trần Văn Thuấn đã tham dự “Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”. Sự kiện do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức, thu hút hàng trăm người dân, trong đó phần lớn là trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ xúc động khi có mặt tại địa danh Đặng Thùy Trâm – nơi không chỉ gợi nhớ về một con người mà còn là biểu tượng cao đẹp của y đức. Trong không khí của tháng Ba – tháng của tuổi trẻ, của khát vọng cống hiến, ông nhấn mạnh tinh thần dấn thân, sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc trẻ vì cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi người dân xã Đặng Thuỳ Trâm.

Khẳng định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nền tảng cho phát triển bền vững, lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, bên cạnh đầu tư cho y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, cần đặc biệt chú trọng củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng và các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngay tại địa bàn dân cư.

Tại xã Đặng Thùy Trâm, chương trình không chỉ dừng lại ở khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà mà còn triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật như xét nghiệm, siêu âm, điện tim, chụp X-quang. Đồng thời, đoàn công tác còn hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể, kết nối mổ tim bẩm sinh cho trẻ em và trao tặng thiết bị y tế cho các cơ sở trên địa bàn. Tổng giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 2 tỷ đồng, trong đó có một ghế nha khoa do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trao tặng.

Bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ khám bệnh cho người dân xã Đặng Thuỳ Trâm.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, những con số hỗ trợ mang ý nghĩa thiết thực, song điều đáng trân trọng hơn là tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và cam kết phụng sự cộng đồng của đội ngũ y tế. Ông đặc biệt ghi nhận đóng góp của lực lượng thầy thuốc trẻ, nhấn mạnh rằng tuổi trẻ ngành Y không chỉ thể hiện ở nhiệt huyết mà còn phải được khẳng định bằng năng lực chuyên môn, kỷ luật nghề nghiệp và sự sẵn sàng đến với những nơi khó khăn nhất.

Cùng quan điểm, TS.BS Hà Anh Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam – cho rằng chương trình là minh chứng cho nỗ lực đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe.

Để phát huy hiệu quả, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các cấp chính quyền, ngành Y tế và các tổ chức liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm nhân rộng mô hình, gắn hoạt động thiện nguyện với sàng lọc bệnh sớm, quản lý sức khỏe liên tục, chuyển tuyến kịp thời và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Ông cũng khuyến nghị người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, duy trì khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật, xây dựng lối sống lành mạnh và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, địa phương là vùng miền núi với hơn 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ của Bộ Y tế và đoàn công tác mang ý nghĩa thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chương trình đã tổ chức khám, cấp phát thuốc cho khoảng 500 người dân, trao tặng trang thiết bị cho trạm y tế, tặng quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trực tiếp thăm hỏi một số hộ gia đình. Đây được đánh giá là hoạt động giàu tính nhân văn, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của ngành Y tế đối với cộng đồng.

