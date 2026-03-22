‘Bản lĩnh đàn ông’ bị đe dọa bởi bệnh lý tuổi xế chiều

TPO - Nhiều nam giới lớn tuổi phải đối mặt với bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt gây ra tình trạng tiểu đêm, tiểu yếu kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh lý và chất lượng sống. Với các tiến bộ y học hiện nay, việc điều trị không chỉ kiểm soát triệu chứng mà còn có thể bảo tồn chức năng sinh lý cho phái mạnh.

Ngày 22/3, PGS.TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho hai trường hợp nam giới ở tuổi U70 mắc tăng sinh tuyến tiền liệt.

Trước khi nhập viện, cả hai người bệnh đều có chung tình trạng kéo dài nhiều tháng với các biểu hiện như tiểu đêm nhiều lần, dòng tiểu yếu, tiểu ngắt quãng và cảm giác tiểu không hết.

PGS.TS.BS Trương Hoàng Minh thực hiện liệu pháp nhiệt hơi nước điều trị phì đại tuyến tiền liệt cho người bệnh

Những triệu chứng này khiến người bệnh thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi vào ban ngày, sinh hoạt bị đảo lộn. Mỗi đêm, người bệnh thường phải thức dậy nhiều lần để đi tiểu. Tình trạng kéo dài cũng khiến tâm lý lo lắng gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, làm giảm ham muốn tình dục ở nam giới.

Sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn, cả hai bệnh nhân đã lựa chọn điều trị bằng liệu pháp nhiệt hơi nước (Rezum). Theo BS Hoàng Minh, đây là kỹ thuật đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận từ năm 2015. Phương pháp này sử dụng năng lượng từ hơi nước để tác động vào phần mô tuyến tiền liệt tăng sinh từ 10 đến 15 phút làm teo mô và giảm áp lực lên niệu đạo. Nhờ đó, dòng tiểu được cải thiện một cách tự nhiên mà không cần can thiệp phẫu thuật lớn.

Trước đây, bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt thường được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, việc điều trị bằng thuốc có thể gây một số tác dụng phụ như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương hoặc rối loạn xuất tinh. Với phương pháp phẫu thuật nội soi cắt đốt, người bệnh có thể gặp tình trạng xuất tinh ngược hoặc thay đổi cảm giác khi xuất tinh, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng sinh lý.

BS Hoàng Minh cho biết, liệu pháp nhiệt hơi nước có ưu điểm ít gây chảy máu, giúp người bệnh hồi phục nhanh sau điều trị. Đáng chú ý, liệu pháp ít xâm lấn này giúp bảo tồn chức năng sinh lý nam giới.

Thực tế điều trị 2 trường hợp trên cho thấy, tình trạng tiểu tiện của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định sau khi rút ống thông tiểu, chức năng sinh lý hoàn toàn không bị ảnh hưởng giúp nâng cao chất lượng sống và "bản lĩnh đàn ông".

Theo các bác sĩ, tăng sinh tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Tuyến tiền liệt nằm dưới bàng quang và bao quanh niệu đạo. Khi tuyến này tăng kích thước theo thời gian sẽ chèn ép niệu đạo, gây cản trở dòng nước tiểu. Ở giai đoạn đầu, triệu chứng có thể nhẹ và dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, người bệnh sẽ bị khó tiểu, bí tiểu. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng lâu dài đến bàng quang và chức năng thận.