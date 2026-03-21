Hoại tử chỏm xương đùi tấn công người trẻ, cảnh báo nguy cơ tàn phế

TPO - Hoại tử chỏm xương đùi, căn bệnh từng được xem là phổ biến ở người lớn tuổi đang có xu hướng trẻ hóa, để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh. Bác sĩ cho biết, những cơn đau vùng háng kéo dài, tưởng chừng đơn giản nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của một bệnh lý nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tàn phế.

Ngày 21/3, BS Phạm Văn Thắng – Phó trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.H.M. (36 tuổi) bị hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn nặng.

Theo bệnh sử, trước đó người bệnh có biểu hiện bị đau khớp háng bên trái kéo dài suốt một năm, đã điều trị nội khoa bằng thuốc giảm đau và kháng viêm nhưng không cải thiện. Tình trạng đau ngày càng tăng, việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thay cổ xương đùi cho người bệnh

Sau khi thăm khám lâm sàng kết hợp chụp X-quang, bác sĩ xác định chỏm xương đùi trái của bệnh nhân đã bị hoại tử nặng, không còn khả năng bảo tồn. Ê-kíp đã chỉ định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần nhằm phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.

BS Thắng cho biết: “Hoại tử chỏm xương đùi là tình trạng gián đoạn nguồn máu nuôi đến chỏm xương, khiến mô xương và sụn khớp bị phá hủy dần theo thời gian. Ở giai đoạn sớm, triệu chứng thường không rõ ràng, chỉ là đau nhẹ vùng háng hoặc lan xuống đùi nên người bệnh rất dễ bỏ qua”.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, khi bệnh tiến triển, cấu trúc xương trở nên suy yếu, có thể xuất hiện các vết nứt, gãy xương dưới sụn và dẫn đến xẹp chỏm xương đùi. Ở giai đoạn muộn, khớp háng bị biến dạng. Người bệnh đau nhiều, hạn chế vận động và có nguy cơ tàn phế nếu không được can thiệp kịp thời.

Hoại tử chỏm xương đùi đang ngày càng trẻ hóa, cộng đồng cần đi thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường

Đáng lưu ý, bệnh không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà ngày càng được ghi nhận ở người trẻ. Các yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm sử dụng corticoid kéo dài, lạm dụng rượu bia, chấn thương hoặc rối loạn chuyển hóa.

Trong trường hợp bệnh nhân 36 tuổi nói trên, do phát hiện muộn nên phương án tối ưu là thay khớp háng toàn phần. “Đây là phẫu thuật thay thế khớp háng bị tổn thương bằng khớp nhân tạo, giúp giảm đau hiệu quả, phục hồi khả năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh” - BS Thắng chia sẻ.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công sau hơn 1,5 giờ với sự phối hợp của ê kíp Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc và tập phục hồi chức năng theo đúng phác đồ. Hiện tại, người bệnh đã có thể đi lại với khung hỗ trợ, vận động nhẹ nhàng và không còn cảm giác đau như trước.