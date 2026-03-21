Hà Nội có thêm Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ được Bộ Y tế cấp phép

P.V

Bộ Y tế vừa trao quyết định cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê theo mô hình bệnh viện chuyên khoa trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa.

Công bố quyết định cấp phép hoạt động

Sáng 21/3/2026, tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 (Hà Nội), lễ công bố Quyết định cấp phép hoạt động Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo ngành y tế, đại diện Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí cùng nhiều chuyên gia và khách mời.

Tại sự kiện, đại diện TS. Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã trực tiếp trao quyết định cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ.

Chú thích ảnh: Đại diện Bộ Y tế trao quyết định cấp phép hoạt động cho lãnh đạo Bệnh viện tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê

Quyết định cấp phép được ban hành sau quá trình thẩm định các điều kiện về hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ nhân lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng của bệnh viện.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê có trụ sở tại số 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, Tp.Hà Nội, trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Dr.Hải Lê Med Group.

Dấu mốc sau 18 năm hoạt động

Theo đại diện đơn vị, trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa, Dr.Hải Lê đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa.

Trong thời gian này, đơn vị từng bước mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất và chuẩn hóa quy trình chuyên môn, chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Đội ngũ Bác sĩ tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao

Hệ thống phòng khám, phòng phẫu thuật, khu hậu phẫu, khu điều trị, khu trị liệu và khu tiếp đón bệnh nhân được đầu tư và thiết kế theo tiêu chuẩn y khoa. Toàn bộ hạ tầng chuyên môn đã trải qua quá trình thẩm định và kiểm định theo quy định trước khi được Bộ Y tế cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ.

Hoàn thiện hệ thống chuyên môn

Hiện nay, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được tổ chức với hệ thống khoa, phòng chuyên môn nhằm đảm bảo quy trình khám và phẫu thuật theo chuẩn y khoa.

Các khoa chuyên môn bao gồm khoa Khám bệnh, khoa Cận lâm sàng, khoa Tạo hình -Thẩm mỹ, khoa Da liễu và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Bên cạnh đó, bệnh viện còn có khoa Dược cùng các bộ phận chức năng như Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng, Phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh viện tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tọa lạc tại số 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội

Theo đại diện bệnh viện, hệ thống khoa phòng được xây dựng nhằm kiểm soát toàn bộ quy trình chuyên môn từ thăm khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm trước phẫu thuật đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Hải Lê - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê cho biết việc vận hành theo mô hình bệnh viện chuyên khoa là định hướng phát triển lâu dài của đơn vị.

Theo ông, thẩm mỹ là lĩnh vực y khoa đặc thù, đòi hỏi quy trình chuyên môn chặt chẽ, hệ thống kiểm soát rủi ro và trách nhiệm nghề nghiệp rõ ràng.

“Trong thời gian tới, chúng tôi định hướng phát triển bệnh viện trở thành địa chỉ thẩm mỹ uy tín trong nước, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn y khoa quốc tế. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác chuyên môn với các tổ chức y khoa trong và ngoài nước”, ông Hải Lê cho biết.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động đánh dấu tên mình trên bản đồ thẩm mỹ Việt Nam.

Lễ công bố khép lại với nghi thức ký kết chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và cắt băng đánh dấu Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động, mở ra bước phát triển vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm mỹ chuẩn y khoa tại Việt Nam.

HỆ THỐNG Y TẾ THẨM MỸ DR.HẢI LÊ MED GROUP

-Trụ sở chính - Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê: 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội

- CN 1 Hà Nội: 314, Phố Huế, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

- CN 3 TP.HCM: 552 Trần Hưng Đạo, P. Chợ Quán, TP.HCM

✫ Hotline: 1900.55.55.55 - 0392.636.888

✫ Add Zalo VTM: 039.2636.999

✫ Website:: https://drhaile.vn/

#Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ #Thẩm mỹ Hà Nội #Y khoa #Chuyên khoa #Dr.Hải Lê #phẫu thuật thẩm mỹ #y tế

