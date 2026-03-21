Dược liệu trong chăm sóc tóc: Xu hướng đang quay trở lại

Một báo cáo đăng trên Tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology cho thấy, tỷ lệ người gặp tình trạng gàu có thể lên đến 50% dân số, đặc biệt phổ biến ở khu vực khí hậu nóng ẩm như châu Á. Đây cũng là lý do các vấn đề như gàu, ngứa hay bong tróc da đầu ngày càng được quan tâm trong chăm sóc cá nhân.

Lịch sử sử dụng dược liệu trong chăm sóc tóc

Từ xa xưa, nhiều nền văn hóa đã sử dụng thảo dược để làm sạch và nuôi dưỡng tóc. Các tài liệu về chăm sóc tóc truyền thống ghi nhận việc sử dụng các loại cây như hương nhu, bồ kết hay tinh dầu thực vật để làm sạch da đầu và hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc.

Dược liệu dùng để chăm tóc

Trong giai đoạn các sản phẩm hóa học phát triển mạnh, xu hướng này dần bị thay thế bởi các công thức làm sạch nhanh. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc quay trở lại với dược liệu đang trở thành một hướng tiếp cận đáng chú ý.

Các dược liệu quen thuộc trong chăm sóc da đầu

Một số nghiên cứu cho thấy các chiết xuất từ thực vật có thể hỗ trợ làm sạch và duy trì môi trường da đầu ổn định.

Trong đó, hạt neem được ghi nhận có đặc tính kháng khuẩn và hỗ trợ làm sạch da đầu. Hương nhu trắng (Ocimum tenuiflorum) là dược liệu quen thuộc trong các phương pháp chăm sóc tóc truyền thống, thường được sử dụng để gội đầu nhờ khả năng làm sạch và tạo cảm giác dễ chịu.

Cây hương nhu trắng

Bên cạnh đó, đỗ tùng (Juniper) cũng được một số tài liệu ghi nhận có đặc tính hỗ trợ làm sạch và duy trì môi trường da đầu thông thoáng.

Những dược liệu này khi được ứng dụng trong công thức hiện đại có thể góp phần hỗ trợ làm sạch da đầu theo hướng nhẹ nhàng và ổn định hơn.

Xu hướng quay lại với sản phẩm thiên nhiên

Theo bài báo “Natural alternatives from your garden for hair care” đăng trên Journal of Cosmetic & Dermatological Science (2023),các sản phẩm chứa chiết xuất thảo dược được đánh giá là dịu nhẹ, ít gây kích ứng và có khả năng hỗ trợ duy trì cân bằng tự nhiên của da đầu.

Một tổng quan khác công bố trên International Journal of Novel Research and Development (2023) cũng cho thấy các sản phẩm chăm sóc tóc có nguồn gốc thiên nhiên đang ngày càng được ưa chuộng nhờ tính an toàn và phù hợp với nhu cầu chăm sóc lâu dài.

Cây và quả bách tùng

Những kết quả này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi người dùng không chỉ quan tâm đến hiệu quả tức thì mà còn chú trọng đến yếu tố an toàn và bền vững.

Antisol Plus – ứng dụng dược liệu trong sản phẩm chăm sóc tóc

Tại Việt Nam, xu hướng kết hợp dược liệu với công nghệ hiện đại trong chăm sóc tóc đang dần được nhiều thương hiệu theo đuổi. Trong đó, Antisol Plus – sản phẩm của iCare Pharma – là một trong những dòng dầu gội được phát triển theo hướng này, với công thức kết hợp 10 loại dược liệu thiên nhiên.

Công thức của sản phẩm bao gồm các chiết xuất quen thuộc như hạt neem, hương nhu trắng, đỗ tùng, gurjun và 6 dược liệu quý khác. Những thành phần được nhắc đến trong nhiều tài liệu thảo dược với đặc tính hỗ trợ làm sạch và góp phần duy trì môi trường da đầu ổn định.

Dầu gội sạch gàu Antisol Plus bản cải tiến

Việc kết hợp các dược liệu này trong cùng một công thức cho phép sản phẩm hướng đến cách tiếp cận làm sạch da đầu theo hướng dịu nhẹ nhưng duy trì ổn định lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào hiệu quả tức thì. Hiệu quả này được đánh giá là phù hợp với những người gặp tình trạng gàu tái đi tái lại hoặc da đầu dễ mất cân bằng khi sử dụng các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh.

Bên cạnh yếu tố thành phần, Antisol Plus cũng được xây dựng theo định hướng phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm, nơi các vấn đề như gàu, ngứa và bết tóc có xu hướng xuất hiện phổ biến hơn. Việc duy trì một môi trường da đầu ổn định, hạn chế tích tụ bã nhờn và giảm các yếu tố gây kích ứng được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong chăm sóc tóc lâu dài.

Xu hướng dược liệu trong chăm sóc tóc hiện đại

Sự quay trở lại của dược liệu trong chăm sóc tóc không chỉ phản ánh yếu tố truyền thống mà còn cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng.

Antisol Plus - Sạch gàu bền vững

Khi các tiêu chí như thành phần, độ an toàn và hiệu quả lâu dài ngày càng được quan tâm, những giải pháp kết hợp giữa dược liệu và công nghệ hiện đại được xem là một trong những hướng phát triển đáng chú ý của ngành chăm sóc cá nhân.