Hơn 38.000 người tham gia ngày chạy vì sức khỏe toàn dân tại Đà Nẵng

TPO - Sáng 22/3, gần 38.000 cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã đồng loạt xuống đường hưởng ứng Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, tạo nên bầu không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Dưới sự chủ trì của Bộ Công an, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố, chương trình được tổ chức đồng loạt trong sáng 22/3, diễn ra rộng khắp tại hầu hết các xã, phường, đặc khu và khu vực trung tâm trên cả nước.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một trong những hoạt động thể thao quy mô lớn, mang tính quần chúng sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tạo nên khí thế sôi động, lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026﻿ tại trung tâm TP. Đà Nẵng. Ảnh: Anh Vũ

Sự kiện năm nay được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Sức khỏe và Thể dục” (27/3/1946 - 27/3/2026), 51 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026), 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu khai mạc. Ảnh: Anh Vũ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam, đồng thời là người khởi xướng phong trào rèn luyện thân thể trong toàn dân với khẩu hiệu “Khỏe vì nước”. “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” là hoạt động thiết thực làm theo lời Bác, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

"Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, chúng ta càng nhận thấy ý nghĩa sâu sắc những lời dạy của Bác về của sức khỏe của mỗi người dân và tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao thường xuyên", bà Thi nhấn mạnh.

Ngày chạy Olympic 2026 được tổ chức đồng loạt tại các xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng với khoảng 38.350 người tham gia. Trong đó, điểm trung tâm thành phố - Quảng trường 29/3 (phường Hòa Cường) có khoảng 6.850 người; điểm các xã, phường (trừ phường Hòa Cường và Hải Châu) có khoảng 31.500 người.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng nghìn người tại điểm trung tâm và các xã, phường đồng loạt xuất phát trên nhiều tuyến đường, tạo nên không khí sôi động khắp Đà Nẵng. Những bước chạy nhịp nhàng, nụ cười rạng rỡ đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.