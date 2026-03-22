Thông tin mới vụ cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua phải nhờ đến WHO

TPO - Món cá ủ chua có thể gây ngộ độc botulinum làm cơ thể rơi vào tình trạng nguy hiểm, liệt cơ và suy hô hấp. Người dân không sử dụng thực phẩm ủ chua, lên men không đảm bảo an toàn.

Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực.

Đây là 2 trong 3 em nhỏ trong cùng một gia đình cùng ăn món cá ủ chua và nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc botulinum nặng.

Các bác sĩ đã sử dụng thuốc giải độc tố botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp. Sau quá trình điều trị tích cực, các bệnh nhi đã cai máy thở thành công, tự thở trở lại, sức khỏe phục hồi dần qua từng ngày. Đến thời điểm xuất viện, hai em đã ổn định sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

Theo Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, việc tiếp cận kịp thời thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent cùng quá trình hồi sức tích cực đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhi còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cũng có diễn biến sức khỏe tích cực và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Món cá ủ chua làm từ cá tươi, cơm nguội, là món ăn khá phổ biến của người dân vùng cao.

Bệnh viện lưu ý, ngộ độc botulinum là tình trạng nguy hiểm, có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được điều trị kịp thời. Người dân không sử dụng thực phẩm ủ chua, lên men không đảm bảo an toàn; không ăn thực phẩm có mùi lạ, biến màu hoặc nghi hư hỏng. Khi có dấu hiệu như yếu cơ, khó nuốt, nói khó, khó thở, cần đến cơ sở y tế ngay.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau khi ăn món cá ủ chua vào ngày 7/3, 3 cháu nhỏ H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) và H.Q.N. (7 tuổi, xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sở Y tế TP Đà Nẵng đã liên hệ với WHO, đề nghị được hỗ trợ thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent. Đây là loại thuốc hiếm, có giá khoảng 8.000 USD/lọ. WHO đã kết nối đưa thuốc từ Thụy Sĩ về và tiêm cho các cháu ngay trong đêm 11/3.