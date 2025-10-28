Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị ngập sâu trên quốc lộ

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng Công an cùng người dân kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt trong xe tải chở hàng đông lạnh khi đi qua đoạn đường ngập sâu trên Quốc lộ 49C đoạn qua xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 28/10, Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị thông tin, các cán bộ chiến sĩ Công an xã này vừa kịp thời giải cứu hai người bị mắc kẹt trong xe tải giữa nước lũ và đưa đến nơi trú tránh an toàn.

ca-giai-cuu-xe-tai-ngap-lut-2810-1.png
ca-giai-cuu-xe-tai-ngap-lut-2810-2.png
Công an xã Mỹ Thủy tiếp cận, giải cứu﻿ 2 người mắc kẹt trong xe tải trên Quốc lộ 49C.

Vào khoảng 3h cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 18H-019.47 lúc lưu thông trên Quốc lộ 49C, đoạn qua thôn Đông Dương, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đi thành phố Huế thì bị chết máy và mắc kẹt giữa đoạn đường bị ngập sâu. Thời điểm này, trên xe tải có hai người và hải sản đông lạnh ở sau thùng xe.

Ngay khi sau nhận tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Thủy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ để đưa hai người mắc kẹt trên xe tải đến nơi an toàn.

Đồng thời, Công an xã Mỹ Thủy phối hợp với người dân sử dụng phương tiện hỗ trợ để di chuyển số hàng hóa trên xe, cũng như đưa chiếc xe ra khỏi khu vực ngập nước.

Trước đó, một số đoạn trên Quốc lộ 49C bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Lực lượng chức năng xã Mỹ Thủy đã đưa ra cảnh giới, phân luồng để tránh tình trạng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Hữu Thành
#mưa lớn ngập lụt #Quảng Trị #giải cứu #Công tác điều tra và giải cứu #giải cứu người #xe tải ngập lụt #Công an xã

Xem thêm

Cùng chuyên mục