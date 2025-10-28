Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị ngập sâu trên quốc lộ

TPO - Lực lượng Công an cùng người dân kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt trong xe tải chở hàng đông lạnh khi đi qua đoạn đường ngập sâu trên Quốc lộ 49C đoạn qua xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 28/10, Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị thông tin, các cán bộ chiến sĩ Công an xã này vừa kịp thời giải cứu hai người bị mắc kẹt trong xe tải giữa nước lũ và đưa đến nơi trú tránh an toàn.

Công an xã Mỹ Thủy tiếp cận, giải cứu﻿ 2 người mắc kẹt trong xe tải trên Quốc lộ 49C.

Vào khoảng 3h cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 18H-019.47 lúc lưu thông trên Quốc lộ 49C, đoạn qua thôn Đông Dương, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đi thành phố Huế thì bị chết máy và mắc kẹt giữa đoạn đường bị ngập sâu. Thời điểm này, trên xe tải có hai người và hải sản đông lạnh ở sau thùng xe.

Ngay khi sau nhận tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Thủy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ để đưa hai người mắc kẹt trên xe tải đến nơi an toàn.

Đồng thời, Công an xã Mỹ Thủy phối hợp với người dân sử dụng phương tiện hỗ trợ để di chuyển số hàng hóa trên xe, cũng như đưa chiếc xe ra khỏi khu vực ngập nước.

Trước đó, một số đoạn trên Quốc lộ 49C bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Lực lượng chức năng xã Mỹ Thủy đã đưa ra cảnh giới, phân luồng để tránh tình trạng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.