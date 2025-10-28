Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải giữa biển nước ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 49C, thuộc xã Mỹ Thuỷ (Quảng Trị) bị ngập sâu, khiến hai người mắc kẹt trong chiếc xe tải chở hàng đông lạnh bị chết máy giữa dòng nước lũ.

Ngày 28/10, Công an xã Mỹ Thủy cho biết, lực lượng công an xã cùng người dân địa phương vừa tổ chức cứu hộ thành công hai người bị mắc kẹt trong xe tải chở hải sản đông lạnh giữa vùng nước lũ.

giai-cuu-2-nguoi-mac-ket-trong-xe-tai-o-quang-tri-3787-1647-2.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận và giải cứu 2 người mắc kẹt trên xe tải.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 18H-019.47 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49C, đoạn qua thôn Đông Dương (xã Mỹ Thủy) thì bị chết máy giữa đoạn đường ngập sâu. Thời điểm này, trên xe có hai người và nhiều hàng hóa đông lạnh phía sau thùng xe.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thủy nhanh chóng có mặt, triển khai công tác cứu hộ, phối hợp cùng người dân tiếp cận hiện trường và đưa hai người mắc kẹt đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng sau đó huy động phương tiện hỗ trợ di chuyển hàng hóa và kéo chiếc xe tải ra khỏi khu vực ngập.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 49C bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không đi qua vùng nguy hiểm.

Hoàng Nam
#công an xã mỹ thuỷ #giải cứu #hai người mắc kẹt #xe tải chở hàng #dòng nước lũ #tỉnh quảng trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục