Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải giữa biển nước ở Quảng Trị

TPO - Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 49C, thuộc xã Mỹ Thuỷ (Quảng Trị) bị ngập sâu, khiến hai người mắc kẹt trong chiếc xe tải chở hàng đông lạnh bị chết máy giữa dòng nước lũ.

Ngày 28/10, Công an xã Mỹ Thủy cho biết, lực lượng công an xã cùng người dân địa phương vừa tổ chức cứu hộ thành công hai người bị mắc kẹt trong xe tải chở hải sản đông lạnh giữa vùng nước lũ.

Lực lượng chức năng tiếp cận và giải cứu 2 người mắc kẹt trên xe tải.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 18H-019.47 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49C, đoạn qua thôn Đông Dương (xã Mỹ Thủy) thì bị chết máy giữa đoạn đường ngập sâu. Thời điểm này, trên xe có hai người và nhiều hàng hóa đông lạnh phía sau thùng xe.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thủy nhanh chóng có mặt, triển khai công tác cứu hộ, phối hợp cùng người dân tiếp cận hiện trường và đưa hai người mắc kẹt đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng sau đó huy động phương tiện hỗ trợ di chuyển hàng hóa và kéo chiếc xe tải ra khỏi khu vực ngập.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 49C bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không đi qua vùng nguy hiểm.