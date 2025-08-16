Xe khách tông đuôi container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong ca bin

TPO - Sau khi xảy ra va chạm trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Hàm Nghi- Vũng Áng, nam tài xế xe khách đã mắc kẹt trong cabin, tuyến đường bị ùn tắc nhiều giờ đồng hồ.

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh, trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng nay (16/8), xe ô tô khách BKS: 18B-024.xx chở theo nhiều hành khách di chuyển trên cao tốc theo hướng Bắc Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi di chuyển đến đoạn xã Tân Lâm Hương (cũ) nay thuộc phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ tông vào đuôi xe container 86H-035.xx đang chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến ô tô khách bị hư hỏng nặng phần đầu, quay ngang chắn làn đường; tài xế mắc kẹt trong cabin.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cùng đơn vị vận hành cao tốc và Công an Hà Tĩnh có mặt ở hiện trường phá cửa ô tô khách để đưa tài xế đi cấp cứu, phân luồng giao thông.

Xe khách bị hư hỏng nặng sau va chạm trên cao tốc.

Tại hiện trường, ô tô khách biến dạng phần cabin, còn xe đầu kéo container hư hỏng phần đuôi. Tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc kéo dài hơn 2 giờ.

Theo đơn vị Quản lý đường bộ 2.3 (Khu Quản lý đường bộ 2 - Cục Đường bộ Việt Nam), đến 6h55 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết, giao thông trên tuyến trở lại bình thường.