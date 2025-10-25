Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ xe tải rơi xuống mái taluy âm khiến 4 người thương vong

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Liên quan vụ xe tải chở vật liệu mất lái, lao sang bên phải đường rồi rơi xuống mái taluy âm trên Quốc lộ 14C (đoạn qua xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi), khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Hiện 2 nạn nhân bị thương đã được xuất viện.

Đưa xe bị nạn từ vực sâu gần 30m lên đường.

Ngày 25/10 trao đổi với PV, ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hai người bị thương trong vụ tai nạn lật xe trên Quốc lộ 14C (đoạn thuộc địa phận xã Rờ Kơi) xảy ra vào ngày 23/10 đã được xuất viện.

Hai người là ông Huỳnh Minh Đường (52 tuổi, trú xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) và anh Lê Phạm Thủy (38 tuổi, trú xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk).

ce4625a1fa25777b2e34.jpg
Anh Lê Phạm Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Theo ông Đào, sau quá trình tiếp nhận và điều trị, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp X-quang kiểm tra tổng thể và không phát hiện tổn thương nội tạng hay gãy xương. Đến ngày 24/10, sức khỏe cả hai ổn định nên được cho xuất viện.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Lê Phạm Thủy kể, buổi trưa ngày 23/10 sau khi ăn cơm xong, anh nằm nghỉ ở giường phía sau ca bin. Gần 13h cùng ngày anh giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng ông Đường đang lái xe hét lớn. Lúc đó xe đã rung lắc dữ dội, sau đó tông mạnh vào hộ lan rồi lao thẳng xuống taluy âm.

7752503a9dbe10e049af.jpg
Mất rất nhiều giờ, chiếc xe bị nạn mới được lực lượng chức năng đưa lên khỏi vực sâu.

“Mọi thứ khi đó hỗn loạn. Tôi cố gắng nhoài người về phía trước, đập vỡ cửa kính rồi chui ra ngoài kêu cứu… May mắn tôi và ông Đường đều thoát khỏi cửa tử, riêng vợ chồng anh Đ.V.T. và chị Đ.T.H. đã tử vong”, anh Thủy kể, giọng vẫn run run khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử.

Dùng cưa sắt cắt cửa, đưa thi thể ra ngoài

Trước đó, khoảng 13h ngày 23/10, xe tải mang BKS 47A-294.21 do ông Huỳnh Minh Đường (52 tuổi, trú xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo ông Đ.V.T. (45 tuổi), bà Đ.T.H. (43 tuổi – là vợ ông T., đều trú tỉnh Gia Lai) và anh Lê Phạm Thủy (38 tuổi, trú xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk), cùng khoảng 15 tấn gạch men, lưu thông trên Quốc lộ 14C theo hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai.

d34cba0ad7fe5aa003ef-3423.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 23+300, đoạn qua xã Rờ Kơi, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao sang bên phải đường rồi rơi xuống mái taluy âm. Cú lao mạnh khiến ca bin xe, phần thân xe bị hư hỏng nặng, gạch men văng tung tóe khắp khu vực.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Đ.V.T. và bà Đ.T.H. tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong ca bin, còn ông Đường và anh Thủy bị thương nặng.

Nhận được thông tin, UBND xã Rờ Kơi đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành phá cửa ca bin để cứu người bị thương đưa đi cấp cứu.

4cbcd608d4fc59a200ed.jpg
Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông T. và bà H. tử vong tại chỗ.

Chiếc xe tải bị rơi xuống vực sâu khoảng gần 30m, khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, máy móc cứu hộ để đưa xe tải 15 tấn lên mặt đường.

Đến hơn 21h30 ngày 23/10, khi đưa chiếc xe được đưa lên mặt đường, lực lượng cứu hộ đã dùng xà beng, cưa sắt cắt cửa ca bin để đưa thi thể hai nạn nhân xấu số ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
