Vụ nam sinh lớp 11 nguy kịch sau tai nạn: Tài xế xe bán tải ra trình diện

TPO - Sau khi gây tai nạn khiến nam sinh lớp 11 nguy kịch rồi rời khỏi hiện trường, tài xế xe bán tải ở Đắk Lắk đã đến cơ quan công an trình diện.

Ngày 13/10, thông tin từ Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Cư M'gar (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang làm việc với tài xế xe bán tải va chạm với 2 học sinh bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tài xế xe bán tải nói trên là H.K.H. (SN 1982, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Tài xế xe tải đã ra trình diện.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h20’ ngày 7/10, anh H. điều khiển xe bán tải lưu thông trên đường. Khi đến ngã tư đoạn giao nhau giữa đường Lê Hữu Trác với đường Lý Tự Trọng (xã Quảng Phú) thì xảy ra va chạm với xe gắn máy mang biển số 47AT 071.96 do em T.V.T. (SN 2009) điều khiển, chở theo người ngồi sau là N.N.Đ (SN 2009).

Vụ va chạm khiến 2 em học sinh bị thương, trong đó T.V.T. bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, anh H.K.H. đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh bị thương nặng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Cư M'gar phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Quảng Phú đã truy tìm, vận động.

Sau khi được lực lượng chức năng vận động, sáng 11/10, anh H.K.H. đã đến cơ quan Công an trình diện về việc mình có liên quan trong vụ tai nạn khiến em T.V.T bị thương.

Hiện, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Cư M'gar đã tạm giữ phương tiện, thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h ngày 7/10, em T.V.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M’gar) trên đường về nhà thì va chạm với xe bán tải tại ngã tư Lý Tự Trọng – Lê Hữu Trác (xã Quảng Phú).

Cú va chạm khiến em bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Còn xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Do trời mưa lớn, khu vực ít dân và không có camera giám sát, việc điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn.