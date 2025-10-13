Vụ 7 người đi khám bệnh gặp tai nạn ở Đà Nẵng: Cháu bé 11 tháng tuổi không qua khỏi

TPO - Cháu bé 11 tháng tuổi - một trong 7 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ và xe tải xảy ra tại Đà Nẵng, đã không qua khỏi.

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé Đ.T.A.N. (11 tháng tuổi, trú xã Sơn Hà) - nạn nhân trong vụ tai nạn 7 người nhập viện đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cháu bé 11 tháng tuổi không qua khỏi sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người nhập viện. Ảnh BV

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu N. bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám, phẫu thuật, hiện sức khỏe đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 0 giờ 30 sáng 12/10, tại km 53+300 đường ĐT619 (còn gọi là đường 129) thuộc địa phận thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân, TP. Đà Nẵng.

Thời điểm này, xe ô tô đầu kéo BKS 77C-070.85 và 77R-005.28 do Dương Văn Hổ (SN 1972 trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 92H-0935 do anh Đinh Đông Dương (SN 1988, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển (trên xe chở 7 người kể cả tài xế) lưu thông ở chiều ngược lại.

Hậu quả 7 người trên xe ô tô 7 chỗ bị thương tích, 2 xe ô tô bị hư hỏng. Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ xử lý cấp cứu cho các nạn nhân.

Được biết, các nạn nhân này thuộc 2 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng để khám bệnh, nhưng khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.