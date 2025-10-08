Trường học trong 'ốc đảo': Giáo viên dùng xe cứu hộ, thuyền phao... đưa đón học sinh

TPO - Sau trận mưa lớn ngày 8/10, nhiều trường học ở khu vực An Khánh vẫn chìm trong nước. Phố biến thành sông, sân trường hóa hồ, phụ huynh và giáo viên phải dùng thuyền nhựa, bể bơi để đưa con đi học giữa dòng nước ngập.
Muôn kiểu di chuyển của người dân tại "rốn" ngập An Khánh.
Cư dân tại đây vừa khắc phục xong hậu quả của đợt ngập sâu hồi tuần trước thì trận mưa lớn lần này lại tiếp tục khiến mọi thứ quay lại tình trạng bất ổn.
Cô Minh Anh, giáo viên trường mầm non Olympia, cho biết: “Sáng nay, khu vực trường vẫn còn ngập. Chúng tôi phải liên tục cập nhật tình hình nước cho phụ huynh và đưa ra phương án đón trẻ tại các điểm cao ráo nhất, vừa an toàn cho con vừa thuận tiện cho bố mẹ đi làm”.