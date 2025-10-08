Hà Nội Trường học trong 'ốc đảo': Giáo viên dùng xe cứu hộ, thuyền phao... đưa đón học sinh

TPO - Sau trận mưa lớn ngày 8/10, nhiều trường học ở khu vực An Khánh vẫn chìm trong nước. Phố biến thành sông, sân trường hóa hồ, phụ huynh và giáo viên phải dùng thuyền nhựa, bể bơi để đưa con đi học giữa dòng nước ngập.