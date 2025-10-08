Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Trường học trong 'ốc đảo': Giáo viên dùng xe cứu hộ, thuyền phao... đưa đón học sinh

Phùng Linh

TPO - Sau trận mưa lớn ngày 8/10, nhiều trường học ở khu vực An Khánh vẫn chìm trong nước. Phố biến thành sông, sân trường hóa hồ, phụ huynh và giáo viên phải dùng thuyền nhựa, bể bơi để đưa con đi học giữa dòng nước ngập.

Khu biệt thự liền kề Nam An Khánh ngập trong nước.
tp-ngapnkhanh-11-2652.jpg
Nằm tại khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ, nhưng nhiều căn nhà liền kề khu đô thị Nam An Khánh nằm trên đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, Hà Nội) thường xuyên bị ngập nước sau các trận mưa lớn. Sáng 8/10, ghi nhận của PV Tiền Phong, sau trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày hôm trước, nhiều căn liền kề mặt đường Hoàng Tùng vẫn đang trong tình trạng ngập nặng.
tp-ngapnkhanh-16.jpg
Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.
tp-ngapnkhanh-12.jpg
Nhiều xe máy hoặc ô tô gầm thấp "chết đứng" khi cố vượt qua đoạn nước sâu.
tp-ngapnkhanh-17.jpg
tp-ngapnkhanh-18.jpg
tp-ngapnkhanh-14.jpg
tp-ngapnkhanh-02.jpg
Muôn kiểu di chuyển của người dân tại "rốn" ngập An Khánh.
tp-ngapnkhanh-13.jpg
tp-ngapnkhanh-11.jpg
tp-ngapnkhanh-10.jpg
tp-ngapnkhanh-07.jpg
Cư dân tại đây vừa khắc phục xong hậu quả của đợt ngập sâu hồi tuần trước thì trận mưa lớn lần này lại tiếp tục khiến mọi thứ quay lại tình trạng bất ổn.
tp-ngapnkhanh-05.jpg
Sau một ngày nghỉ học, khi học sinh quay lại lớp, con đường dẫn vào trường vẫn ngập sâu, xe cộ không thể di chuyển. Để đảm bảo an toàn, các cô giáo mầm non tại một số trường tư thục trong vùng nước ngập phải bế từng em nhỏ hoặc dùng thuyền tự chế, bể bơi bằng phao đưa học sinh qua đoạn đường ngập.
tp-ngapnkhanh-08.jpg
tp-ngapnkhanh-06.jpg
tp-ngapnkhanh-03.jpg
tp-ngapnkhanh-04.jpg
Cô Minh Anh, giáo viên trường mầm non Olympia, cho biết: “Sáng nay, khu vực trường vẫn còn ngập. Chúng tôi phải liên tục cập nhật tình hình nước cho phụ huynh và đưa ra phương án đón trẻ tại các điểm cao ráo nhất, vừa an toàn cho con vừa thuận tiện cho bố mẹ đi làm”.
tp-ngapnkhanh-15.jpg
Bất chấp nguy hiểm, nhiều phụ huynh đã cho các em nhỏ di chuyển qua đoạn ngập tới lớp bằng xe cứu hộ.
tp-ngapnkhanh-07-5466.jpg
Nhiều phụ huynh và giáo viên gặp rất nhiều khó khăn khi đưa con đến trường do nước ngập bủa vây khắp nơi.
tp-ngapnkhanh-01.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh (Khu chung cư Gemek 1) bày tỏ: “Ngập lụt ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Học sing gặ khó trên đường tới trường, người lớn thì vật lộn "trăm kế" để tới được công sở... Tháng này chúng tôi đã bị ngập 3 lần cao đến bụng, thật sự rất mệt mỏi”.
tp-ngapnkhanh-19.jpg
Vì ngập quá nhiều lần, nhiều chủ các căn biệt thự tại đây đã gia cố, bịt các tầng hầm để tránh thiệt hại do nước ngập dồn vào hầm.
tp-ngapnkhanh-09-517.jpg
Dù bão đã tan, Hà Nội đã hửng nắng, nhưng cảnh ngập úng vẫn hiện hữu ở nhiều nơi. Những xe chuyên dụng chở người dân ra vào vùng ngập phải hoạt động liên tục suốt hai ngày qua.
Phùng Linh
#ngập lụt Hà Nội #trường học ngập #phụ huynh đưa đón con #khu đô thị An Khánh #trận mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục