Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về thành tựu 'sắp xếp lại giang sơn'

TPO - Đề cập đến chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một thành tựu sau quá trình "sắp xếp lại giang sơn". Chúng ta đã chuyển trạng thái rất nhanh dựa vào chuyển đổi số, để chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Phát triển toàn diện các phương thức giao thông

Chiều 4/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các dự thảo Văn kiện được xây dựng trên cơ sở kết tinh trí tuệ của các cấp ủy Đảng, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn đang được lấy ý kiến của nhân dân và đại biểu Quốc hội, trên tinh thần tập trung dân chủ và phát huy trí tuệ của toàn dân tộc.

Đề cập đến phát triển hạ tầng - một trong ba đột phá chiến lược được xác định từ nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng và đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ vấn đề đặt ra là cần làm giàu hơn nội hàm và nâng tầm, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đột phá chiến lược này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Như Ý.

Theo Thủ tướng, trong nhiệm kỳ này chúng ta tăng chi 55% từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, song Thủ tướng nhấn mạnh điều rất quan trọng là các địa phương, các bộ, các ngành phải chủ động hơn nữa trong xây dựng thể chế, bởi thể chế là nguồn lực, là động lực, là sức cạnh tranh của nền kinh tế, của đất nước, của quốc gia.

Nêu một số định hướng trong phát triển hạ tầng giao thông thời gian tới, Thủ tướng khẳng định, cần tiếp tục phát triển toàn diện các phương thức giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường không, đường biển, đường sông. Trong đó, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc đi cùng chuyển giao công nghệ.

Trong lĩnh vực hàng không, cần tạo cơ chế đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động nguồn lực, tạo điều kiện cho tư nhân tham gia xây dựng sân bay, hình thành các hãng hàng không cạnh tranh và phát triển. Quy hoạch, xây dựng các cảng thủy nội địa để phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh về sông nước của ĐBSCL…

"Chúng ta đã thực sự không để ai bị bỏ lại phía sau"

Về an sinh xã hội, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu vừa phát triển nhanh vừa phải phát triển bền vững, bao trùm, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

"Chúng ta đã thực sự không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết riêng trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã dành ngân sách cho an sinh xã hội khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 17% GDP; hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ; xóa nhà tạm, nhà dột, nhà nát trước 5 năm 4 tháng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận tại tổ chiều 4/11. Ảnh: Như Ý.

Về chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ 1/7, Thủ tướng nêu rõ đây là một thành tựu sau quá trình "sắp xếp lại giang sơn" và chúng ta đã chuyển trạng thái rất nhanh dựa vào chuyển đổi số để chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Với phương châm "không nóng vội, không cầu toàn và không bỏ lỡ cơ hội", Thủ tướng nêu một số công việc cần tiếp tục triển khai, một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết liên quan hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, xây dựng bộ máy phù hợp, xây dựng vị trí việc làm, từ đó bố trí cán bộ và xây dựng chính sách cho đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý, phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện còn chưa đồng đều kiến thức, trình độ về quản lý, pháp luật, chuyên môn, chuyển đổi số.

Vấn đề quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy được tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chúng ta phải tăng trưởng 2 con số trong những năm tới thì mới đảm bảo đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra; đây là mục tiêu rất khó nhưng chúng ta không thể không làm và có dư địa để làm, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân phải vào cuộc thì mới làm được.