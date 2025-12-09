Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bắc Ninh xét xử 35 vụ án tham nhũng, kết án 169 bị cáo

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025, Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử 35 vụ án tham nhũng, kết án 169 bị cáo.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2025, có 78 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

Qua theo dõi của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, từ 1/7 đến nay chưa phát hiện vụ việc nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp tại các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính.

45.jpg

Toàn tỉnh Bắc Ninh đã chuyển đổi vị trí công tác 287 cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị phòng ngừa tham nhũng.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025, các cơ quan điều tra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố điều tra 24 vụ án tham nhũng (81 bị can). Viện kiểm sát nhân dân trên địa tỉnh Bắc Ninh đã truy tố 29 vụ án tham nhũng (97 bị can). Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử 35 vụ án tham nhũng, kết án với 169 bị cáo.

Qua hoạt động điều tra đã thu hồi hơn 28 tỷ đồng; hoạt động truy tố thu hồi hơn 64 tỷ đồng; hoạt động xét xử đã thu hồi hơn 56 tỷ đồng; hoạt động thi hành án đã thu hồi hơn 63 tỷ đồng.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với 2 vụ việc.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #tham nhũng #xét xử #bị cáo #tòa án #35 vụ án #169 bị cáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục