Bắc Ninh xét xử 35 vụ án tham nhũng, kết án 169 bị cáo

TPO - Từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025, Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử 35 vụ án tham nhũng, kết án 169 bị cáo.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2025, có 78 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

Qua theo dõi của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, từ 1/7 đến nay chưa phát hiện vụ việc nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp tại các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn tỉnh Bắc Ninh đã chuyển đổi vị trí công tác 287 cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị phòng ngừa tham nhũng.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025, các cơ quan điều tra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố điều tra 24 vụ án tham nhũng (81 bị can). Viện kiểm sát nhân dân trên địa tỉnh Bắc Ninh đã truy tố 29 vụ án tham nhũng (97 bị can). Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử 35 vụ án tham nhũng, kết án với 169 bị cáo.

Qua hoạt động điều tra đã thu hồi hơn 28 tỷ đồng; hoạt động truy tố thu hồi hơn 64 tỷ đồng; hoạt động xét xử đã thu hồi hơn 56 tỷ đồng; hoạt động thi hành án đã thu hồi hơn 63 tỷ đồng.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với 2 vụ việc.