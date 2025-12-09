Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cháy nhà, 1 người tử vong nghi dùng xăng tự thiêu ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một can nhựa đã cháy và chất lỏng nghi là xăng trong phòng ngủ.

Ngày 9/12, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an phường Hiệp Bình hoàn tất hồ sơ, làm rõ vụ cháy nhà gây tử vong xảy ra vào sáng 6/12 tại hẻm 72, đường số 4. Nạn nhân là ông T.C.T. (47 tuổi), sống cùng vợ và hai con trong căn nhà một trệt, một lầu.

z7308074180510-b6026a0713d74bed2de911df195bf246.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại căn nhà bị cháy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 6/12, sau khi trở về nhà và bảo một người con xuống tầng trệt, ông T. lên phòng ngủ trên lầu 1, khóa chốt cửa từ bên trong rồi châm lửa.

Khi hỏa hoạn bùng phát, người dân phá cửa cứu được một cháu bé (con của ông T.) thoát ra ngoài. Thời điểm này, vợ ông T. đang chở người con còn lại đi học.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp nhanh chóng khống chế đám cháy. Tuy thời gian cháy không kéo dài song đã làm ông T. tử vong. Toàn bộ tài sản trong phòng ngủ bị thiêu rụi.

Trước đó, ông T. được ghi nhận đã mua một can xăng 5 lít mang về nhà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện can nhựa đã cháy và chất lỏng nghi là xăng trong phòng ngủ.

Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng, khiến mảng tường phía sau bị thổi bay.

Nguyễn Dũng
