Pháp luật

Google News

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn xin bán 501 lượng vàng để khắc phục hậu quả

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đề nghị được bán 501 miếng (lượng) vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương quyết định trả 501 miếng vàng nêu trên cho Nguyễn Văn Hậu.

Như VietNamNet đã đưa tin, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và 8 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong số những người bị truy tố, có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; có 2 bị can khác là H.V.Q (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), N.D.C (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Theo Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can có chức vụ, quyền hạn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc thu hồi đất, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Việc này đã để cho Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm lợi dụng ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác.

04917a37-3d72-432f-9b4e-86b9f54ce7c8.jpg
Bị can Nguyễn Văn Hậu.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương chỉ ra nguyên nhân, điều kiện, động cơ, mục đích phạm tội của các bị can là do: Các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhiều nhưng chưa đồng bộ, còn nhiều chồng chéo, bất cập, vướng mắc, gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật, dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng, để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tình trạng giao dịch, chuyển nhượng đất đai không được kiểm soát, không được đăng ký. Bên cạnh đó, chưa có quy định, chế tài cụ thể để quản lý hoạt động môi giới bất động sản, đặc biệt là tình trạng các cá nhân hành nghề môi giới tự do còn hoạt động tràn lan, thiếu kiểm soát.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vì động cơ vụ lợi cá nhân đã lợi dụng, gian dối để chiếm đoạt tiền của người đầu tư.

Nguyễn Văn Hậu bán vàng, lấy tiền khắc phục hậu quả

Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ đồ vật, tài sản của bị can Nguyễn Văn Hậu cùng các bị can khác, các cá nhân, công ty liên quan.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ đối với 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 ô tô MercedesS600, đăng ký tên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu; 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Nguyễn Văn Hậu đã đề nghị được bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả. Vì vậy, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương quyết định trả 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng nêu trên cho Hậu. Hậu đã nộp 60 tỷ đồng vào tài khoản của Cơ quan thi hành án.

vietnamnet.vn
#Nguyễn Văn Hậu #lãnh đạo #tỉnh Khánh Hòa #Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn #Nguyễn Văn Hậu #Tập đoàn Phúc Sơn

