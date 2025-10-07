Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Thanh Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối muộn 6/10, nhiều cán bộ công an Hà Nội xuất hiện tại tòa nhà trên đường Tam Trinh, nơi có công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Đến 3h sáng nay, tổ công tác mới rời đi.

a2.jpg
Hình ảnh lực lượng chức năng có mặt tại tòa nhà lúc hơn 22h ngày 6/10. Ảnh: Thanh Phong.

Khoảng 22h, một số người mặc cảnh phục, gồm công an và cảnh sát cơ động, xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Khoảng hơn 1 giờ sau, một nhóm cán bộ công an đi ô tô biển xanh và biển trắng đến và tiếp tục đi vào thang máy tòa nhà. Trong thời gian hơn 4 tiếng, có một số người được cho là nhân viên công ty cũng xuất hiện.

Đến hơn 3h hôm nay (7/10), lực lượng chức năng rời khỏi tòa nhà cùng một số người, trong đó có một nam giới mặc áo tối màu, đội mũ được đưa đi.

a1.jpg
a3.jpg
Nhiều người mặc cảnh phục xuất hiện vào tối muộn cùng ngày. Ảnh: Thanh Phong

Trước đó, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Thanh Phong
