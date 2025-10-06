Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội thông tin về đơn tố giác dự án 'tiền ảo' liên quan Shark Bình

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin chính thức về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

ca-hn.jpg
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn đầu tư từ nền tảng này.

Ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Hà Nội) là Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tài chính số.

Ngoài hoạt động doanh nghiệp, Shark Bình còn được công chúng biết đến với vai trò “cá mập” trong chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, ông gây chú ý do các tranh cãi xoay quanh dự án tiền mã hóa AntEx và nghi vấn liên quan đến việc huy động vốn trái phép qua nền tảng blockchain.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xác minh toàn bộ phản ánh, đơn tố giác của nhà đầu tư để làm rõ bản chất pháp lý và trách nhiệm các bên liên quan, báo cáo Bộ Công an theo đúng quy định pháp luật.

Minh Đức
#tiền ảo AntEx #Shark Bình #Công an Hà Nội #đầu tư tiền số #dự án blockchain #tố giác tiền ảo #NextTech Group #đầu tư trái phép #xử lý vi phạm công nghệ cao #điều tra dự án tiền mã hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục