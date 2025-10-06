Công an Hà Nội thông tin về đơn tố giác dự án 'tiền ảo' liên quan Shark Bình

TPO - Chiều 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin chính thức về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn đầu tư từ nền tảng này.

Ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Hà Nội) là Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tài chính số.

Ngoài hoạt động doanh nghiệp, Shark Bình còn được công chúng biết đến với vai trò “cá mập” trong chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, ông gây chú ý do các tranh cãi xoay quanh dự án tiền mã hóa AntEx và nghi vấn liên quan đến việc huy động vốn trái phép qua nền tảng blockchain.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xác minh toàn bộ phản ánh, đơn tố giác của nhà đầu tư để làm rõ bản chất pháp lý và trách nhiệm các bên liên quan, báo cáo Bộ Công an theo đúng quy định pháp luật.