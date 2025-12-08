Gỡ vướng, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài

Đó là ý kiến được ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, đưa ra tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 8/12.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, năm 2025, tỉnh đã tiến hành rà soát toàn diện 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án có sử dụng đất tồn đọng kéo dài nhiều năm trên địa bàn. Đây là lần rà soát có quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên. Tuy nhiên, số lượng dự án tồn đọng lớn, đặt ra yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phép và công tác quản lý sau cấp phép.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, thông tin việc rà soát dự án tồn đọng. Ảnh: Lê Hợi.

Kết quả rà soát cho thấy 280/308 dự án đang được xử lý theo đúng kế hoạch; 28 dự án đã hoàn thành việc xử lý, bao gồm các dự án bị chấm dứt hoạt động, đang xem xét chấm dứt hoặc được tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.

Đối với 23 dự án trọng điểm, quy mô lớn được chất vấn, đã có 10 dự án gỡ được vướng mắc lớn và chuyển sang giai đoạn triển khai thuận lợi. Nhiều dự án lớn trong công nghiệp như xi măng, lốp ô tô, dệt may, chăn nuôi công nghệ cao… đã đi vào vận hành, tạo việc làm và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, nhiều dự án còn gặp khó khăn, chậm tiến độ, chưa được tháo gỡ vướng mắc, chủ yếu ở việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhiều dự án đã quá thời hạn hoàn thành hoặc không đạt tiến độ đề ra...

Đơn cử như dự án khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất từ năm 2009 nhưng đến nay khu đất vẫn bỏ hoang, chưa triển khai thực hiện; Dự án khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi TP. Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành, được chấp thuận đầu tư từ năm 2004 nhưng nay vẫn còn khoảng 26.000m2 đất chưa được giải phóng mặt bằng...

“Việc chuẩn bị mặt bằng sạch, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu cùng với việc một số nhà đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện tiến độ dự án, năng lực tài chính, quản trị hạn chế, xác định giá đất còn chậm gây ảnh hưởng tiến độ các dự án... Cần gắn trách nhiệm với người đứng đầu tại các sở, ngành, địa phương để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, thu hồi không đảm bảo quy định, thanh tra, điều tra dự án có dấu hiệu vi phạm khi cần thiết...”, ông Tuấn cho hay.

Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư khiến dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn với tổng mức đầu tư hơn 630 tỷ đồng chậm tiến độ.

Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, năm qua, Thanh Hóa thu hút 103 dự án mới (gồm 93 dự án trong nước và 10 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 16.505 tỷ đồng và 428,5 triệu USD. Dòng vốn đầu tư chuyển dịch tích cực vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại dịch vụ.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Ngành môi trường đã xử phạt 34 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng; nhiều dự án, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm bị đình chỉ, yêu cầu khắc phục hoặc di dời. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra, trong đó có các bãi rác quá tải, nhất là tại các khu đô thị, du lịch gây ô nhiễm nhưng chưa thể đóng cửa do thiếu cơ sở thay thế... Cùng với đó, tiến độ các khu xử lý chất thải rắn còn rất chậm, có dự án kéo dài hàng chục năm, khi vận hành thử nghiệm chưa đạt hiệu quả (như nhà máy xử lý rác ở phường Bỉm Sơn....).

Vấn đề ô nhiễm từ các bãi rác quá tải được đưa ra bàn luận, tìm giải pháp tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng để tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư mới.

Cùng với đó công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư, môi trường và đấu thầu được yêu cầu siết chặt hơn, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.