Đối tượng chủ mưu ‘giúp’ người nước ngoài nhập cảnh trái phép tới Đồn Biên phòng đầu thú

TPO - Nông Văn Quang (SN 1989, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) - đối tượng chủ mưu đưa bốn nam giới người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích xuất cảnh trái phép sang nước thứ 3, đã ra đầu thú tại Đồn Biên phòng Bảo Lâm (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn).

Chiều 26/8, Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết, thực hiện Chuyên án LS725 xác lập trước đó, vào tối 25/8, tại chốt kiểm soát số 01 thuộc Tổ công tác Biên phòng Ba Cống (thôn Nà Pàn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn); Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Bảo Lâm phát hiện Hà Đức Đại (SN 1980) và Hoàng Văn Truẩn (SN 1992, cùng trú thôn Còn Quyền, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) dùng hai xe mô tô chở bốn người Trung Quốc di chuyển từ khu vực biên giới ra khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ.

Hà Đức Đại và Hoàng Văn Truẩn khai nhận đang chở bốn người Trung Quốc nói trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị bắt giữ. Danh tính bốn nam giới Trung Quốc được làm rõ, gồm: Trương Thanh (2000), Lý Khắc Vọng (SN 1995), Vương Tiểu Kiệt (SN 1990) và Diêm Hạo Thiên (SN 1998). Bốn người này đến từ các tỉnh Tứ Xuyên, Sơn Đông, Hà Bắc và thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc.

Theo Đồn Biên phòng Bảo Lâm, bốn người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích xuất cảnh trái phép sang nước thứ 3 là Campuchia và Singapore.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn làm rõ, tham gia tổ chức cho nhóm người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép còn có Vi Văn Hiếu (SN 1986), Nông Văn Hoè (SN 1990), Hoàng Văn Chính (SN 1982) và Nông Văn Quang (SN 1989, cùng trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn). Trong đó Nông Văn Quang là đối tượng chủ mưu.

Ngày 26/8, qua công tác tuyên truyền vận động, Vi Văn Hiếu, Nông Văn Hoè, Hoàng Văn Chính và Nông Văn Quang đã đến trụ sở Đồn Biên phòng Bảo Lâm đầu thú. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, khởi tố vụ án, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Cơ quan chức năng lấy lời khai một trong 6 đối tượng tham gia tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.