Quân và dân chung tay xây dựng thế trận Biên phòng trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Chiều 25/8, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch số 111/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 89/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 99-KLTW của Bộ Chính trị.

Đại tá Đào Quốc Thạo - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, phát biểu, quán triệt nội dung hội nghị. Ảnh: Duy Chiến.

Theo báo cáo, Lạng Sơn có gần 230km đường biên giới quốc gia và khoảng 474 cột mốc quốc giới. Thực hiện các văn bản, chỉ thị của cấp trên, Lạng Sơn triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách; chính quyền các cấp chủ động, linh hoạt, sâu sát cơ sở; người dân các dân tộc thiểu số là chủ thể trung tâm. Trên tuyến biên giới, một thế trận an ninh vững chắc đã được hình thành, dựa trên nền tảng niềm tin, lòng yêu nước và trách nhiệm của từng người dân vùng biên. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đã được gắn liền với các hoạt động phòng, chống tội phạm, xây dựng đời sống mới. Hằng năm, tổ chức tuần tra biên giới được trên 400 lần với trên 3000 lượt cán bộ, chiến sỹ và trên 1500 dân quân, người dân tham gia. Bên cạnh đó, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập gần 200 Tổ tự quản an ninh, trật tự; lắp đặt nhiều hòm thư tố giác tội phạm. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm từ cơ sở được triển khai hiệu quả.

Lực lượng Biên phòng, dân quân và đồng bào các dân tộc Lạng Sơn tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: B.P

Ở Lạng Sơn, phong trào bảo vệ biên giới không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay văn bản chỉ đạo, mà luôn được cụ thể hóa thành những mô hình sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Tiêu biểu như: “Lũy tre biên giới Việt”, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, “Mỗi người dân là một cột mốc sống”... Đến nay, các đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền và người dân trồng được gần 18.000 gốc tre trên hơn 16km đường biên giới, vừa tạo cảnh quan, vừa làm hàng rào tự nhiên. Cùng với đó, 1.244 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp trên 47km đường biên giới, với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng…

Thượng tá Dương Văn Hảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn, cho rằng, sự gắn kết Quân- dân một ý chí tạo thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc. Ảnh: Duy Chiến.

Theo Đại tá Đào Quốc Thạo - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, "thế trận lòng dân" không chỉ thể hiện ở việc bảo vệ biên giới, mà còn là quá trình nâng cao đời sống cho người dân. Nhiều chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo... đã được lực lượng Biên phòng triển khai mạnh mẽ. Từ các mô hình, phong trào như: “Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”... đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Duy Chiến.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, nhấn mạnh, thời gian qua các cấp, các ngành tham gia ủng hộ, vận động được gần 35 tỷ đồng, trên 30.000 ngày công lao động để xây dựng 316 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới với diện tích dài trên 71 km.

“Trong những năm tới, tình hình trên tuyến biên giới đất liền, vùng biển và một số địa bàn chiến lược vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các thách thức phi truyền thống, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu có thể gia tăng. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới ngày càng nặng nề, toàn diện, đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Tại Hội nghị, đại diện chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã quán triệt Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 4/7/2025 của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các xã trên địa bàn đã đóng góp ý kiến để xây dựng nền Biên phòng toàn dân trên địa bàn Lạng Sơn hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa hơn.