Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Thành Đạt
TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên) đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm, Đồn Biên phòng Mường Nhà và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực VII) tổ chức mật phục, bắt giữ đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng A Đông và tang vật tại cơ quan điều tra

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 24/3, tại khu vực bản Trại Bò, xã Na Son, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Đông khi đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên để giao cho một người đàn ông không rõ danh tính nhằm lấy tiền công.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

