Vụ cựu Hiệu trưởng thu 15.000 đồng một tiết học thêm: Phụ huynh nói đến tòa để giúp cô giáo không bị oan sai

TPO - Trả lời xét hỏi, các phụ huynh khẳng định ủng hộ việc dạy thêm, thu tiền học thêm 15.000 đồng của nhà trường, đồng thời bày tỏ đau xót khi phải đến tham dự phiên tòa xét xử cô hiệu trưởng.

Phụ huynh khẳng định không phàn nàn về việc học thêm của con

Sáng 25/3, phiên xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) tiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời luật sư tại tòa, một phụ huynh cho biết quá trình dạy thêm, học thêm tại trường THCS Ba Đình, tất cả phụ huynh học sinh đều hài lòng, không ai thắc mắc hay có ý kiến riêng về khoản tiền phải nộp.

Vị phụ huynh bày tỏ, đây là lần đầu tiên trình bày trước hội trường xét xử, ông cảm thấy đau xót. Theo phụ huynh, sau khi sự việc của cô Bình xảy ra, đoàn thanh tra của Quận ủy đã đến gặp mặt, nhiều phụ huynh đã trình bày trong biên bản "không một ai phàn nàn về việc học thêm của con".

“Cảm nhận của chúng tôi về phiên tòa hôm nay có những cái không thể chấp nhận được. Hôm qua tôi cũng đã nói, tôi đến đây không phải bị hại mà tôi đến đây để làm rõ vấn đề, giúp cô giáo không bị oan sai”, phụ huynh gay gắt.

Tương tự, một phụ huynh khác có con học lớp 8A của trường, khẳng định có việc chia lớp học thêm. Vị phụ huynh cho rằng con mình học lẽ ra phải nộp đến 26.000 đồng nhưng giảm về mức thu chung 15.000 đồng, như vậy đã bớt khá nhiều chi phí.

“Ai cũng muốn các con tốt hơn nên tôi hài lòng với cách làm của trường”, phụ huynh nói, đồng thời khẳng định việc nộp tiền học của các con đều có sự thống nhất từ phụ huynh đến thầy cô giáo.

Xuyên suốt diễn biến xét xử trước đó, cô giáo Bình nhiều lần mất bình tĩnh, gục khóc trên bàn. Tòa cử hai cán bộ y tế túc trực bên ngoài phòng xử, đảm bảo công tác sơ cứu khi sức khỏe bị cáo không đảm bảo.

Mang theo tập hồ sơ dày, liên tục ghi chép suốt phiên tòa, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình phản đối toàn bộ nội dung cáo trạng buộc tội, khẳng định bị oan.

Bà khẳng định, không áp dụng Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội do không phù hợp với thực tế giảng dạy của trường. Việc thu 15.000 đồng tiền học thêm của học sinh là dựa trên ý kiến đồng thuận, cá nhân không tự ý quyết định.

Nhưng theo tòa, mức thu 15.000 đồng không thuộc bất cứ mức nào ở thang quyết định của thành phố. Giải thích điều này, bà Bình cho rằng cơ quan chủ quản có quy định, nhưng "nếu áp máy móc mức trần này sẽ không thể thực hiện được". Từ đó, Hội đồng giáo dục cùng Ban phụ huynh mới đi đến thỏa thuận học phí 15.000 đồng/học sinh/tiết.

"Bây giờ làm một cuộc khảo sát tại Hà Nội xem có trường nào thực hiện được cái mức đó không", bị cáo Bình khóc.

Toàn cảnh phiên tòa.

Điều tra viên: "Cách xác định thiệt hại nêu trong hồ sơ vụ án"

Phiên tòa hôm nay, điều tra viên vụ án được triệu tập đến tòa để làm rõ một số tình tiết liên quan trong quá trình điều tra.

Luật sư bào chữa cho bị cáo đặt câu hỏi “cách xác định thiệt hại vụ án được thực hiện như thế nào? căn cứ vào đâu?”. Điều tra viên không trả lời rõ chi tiết tại phiên tòa công khai mà hai lần khẳng định “cách xác định con số thiệt hại trong vụ án đã nêu trong kết luận điều tra”.

“Đối với phụ huynh làm việc họ có xác nhận là bị hại và yêu cầu cơ quan điều tra đòi lại số tiền thiệt hại hay không?”, luật sư hỏi thêm. Điều tra viên trả lời, phụ huynh đều cho biết có con em theo học, còn yêu cầu như thế nào đã “thể hiện tất trong hồ sơ vụ án”.

Trong khi, cáo trạng thể hiện không có phụ huynh nào yêu cầu nhà trường phải bồi thường thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Bình bị cáo buộc, năm 2013, biết UBND TP Hà Nội có quy định về dạy, học thêm, với mức thu thỏa thuận với phụ huynh, 6.000-26.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp sĩ số 20 - 40 sẽ tương ứng mức thu 7.000 - 9.000 đồng, song cựu Hiệu trưởng Bình yêu cầu giáo viên thu mức chung 15.000 đồng; chỉ đạo kế toán lập hai hệ thống sổ sách để tránh kiểm tra của quận.

Theo quy định của thành phố, tiền thu được dùng 70% trả thù lao giáo viên trực tiếp dạy, 15% cho công tác quản lý và 15% chi điện nước, cơ sở vật chất.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng tiền trường thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn 1 tỷ đồng là thu vượt quy định. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại nhưng cả phiên tòa ghi nhận không có phụ huynh nào nhận mình là bị hại.