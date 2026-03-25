Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố trong vụ án gây thất thoát 803 tỷ đồng

Hoàng An
TPO - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng hai cơ sở bệnh viện

Ngày 25/3, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí",

Cùng tội danh trên, Viện KSND Tối cao truy tố ông Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng...

Một cựu Phó Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế khác là Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”

Ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Viện kiểm sát cho rằng, các bị can trong vụ án nhiều sai phạm liên quan các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Thỏa thuận phần trăm, nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm, cơ quan truy tố xác định nhóm này gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp theo, quá trình thực hiện 2 dự án, cựu Bộ trưởng Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Qua đó, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Cán bộ này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sai phạm thứ 3 trong vụ án, theo viện kiểm sát là bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Điều tra cáo buộc ông Thiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.

Trong vụ án, Viện kiểm sát đánh giá bị can Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế.

Đối với Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.

