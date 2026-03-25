Đường dây mang thai hộ ở TPHCM thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

TPO - Nhóm bị cáo tổ chức đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, đồng thời có hành vi làm giả giấy chứng sinh để hợp thức hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.

Ngày 25/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Huỳnh Phương Thảo (30 tuổi) về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 25/3.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Thị Yến (cùng 38 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Bị cáo Phạm Thị Ngọc Sương (34 tuổi) bị xét xử về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa, sau phần xét hỏi, HĐXX đã vào hội ý, sau đó chủ tọa phiên tòa thông báo quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2023, Thảo, Diễm và Nội đã tổ chức cho Phạm T. mang thai hộ cho vợ chồng anh T., chị Q. với tổng chi phí 1 tỷ đồng, trong đó Thảo hưởng lợi 110 triệu đồng, Diễm hưởng lợi 70 triệu đồng.

Cùng thời gian này, Nội và Diễm còn tổ chức cho L. mang thai hộ cho anh Q. với chi phí tìm người bán trứng và mang thai hộ là 80 triệu đồng, trong đó Nội hưởng lợi 37 triệu đồng, Diễm hưởng lợi 10 triệu đồng.

Huỳnh Phương Thảo đã đặt Phạm Thị Ngọc Sương mua một giấy chứng sinh của Bệnh viện Từ Dũ (qua giám định là giả) từ đối tượng tên Thảo (chưa rõ lai lịch) để đưa cho một đôi vợ chồng mang đến UBND phường 1, quận 3 (cũ) làm khai sinh cho một cháu bé.

Cáo trạng xác định hành vi của Huỳnh Phương Thảo cùng các đồng phạm là nghiêm trọng, đã xâm hại đến chế độ quản lý nhà nước về sinh sản bằng phương pháp kỹ thuật và tính nhân đạo của việc mang thai hộ trong trường hợp vợ chồng gặp khó khăn về vấn đề sinh sản. Hành vi của các bị cáo xâm hại đến trật tự quản lý hành chính, đến hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Đối tượng tên Thảo là người cung cấp giấy chứng sinh giả mạo của Bệnh viện Từ Dũ, do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục truy tìm, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.