Bé gái 13 tuổi bị nhóm 'yêu râu xanh' xâm hại đến mang thai

Tân Châu
TPO - Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Ông Văn Quốc (20 tuổi) và Lý Hải Đăng (21 tuổi, cùng trú tại TP Cần Thơ) cùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hai bị can này đã thực hiện hành vi dụ dỗ, xâm hại tình dục bé gái (13 tuổi) tại quận 12 cũ đến mang thai.

Vụ việc chỉ bị phát giác khi người mẹ bàng hoàng phát hiện con gái mang thai ở tuần thứ 18, từ đó hé lộ chuỗi hành vi đồi bại của những gã thanh niên quen qua mạng.

Sự việc đau lòng bắt đầu từ ngày 7/9/2024. Bà T. (ngụ quận 12) thấy con gái là Y. (sinh năm 2011) có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám xác định bé Y. đã mang thai hơn 18 tuần.

Công an phường An Phú Đông, quận 12 (cũ) đã vào cuộc và từng bước làm rõ hành vi mất nhân tính của những kẻ đã xâm hại bé Y..

Ông Văn Quốc (20 tuổi) là kẻ mở đầu bi kịch khi quen Y. qua mạng xã hội rồi đưa nạn nhân ra bãi đất trống "hành sự" vào đầu năm 2024. Đáng phẫn nộ hơn, Lý Hải Đăng (21 tuổi), dù không quen biết nhưng sau khi nghe Quốc kể "chiến tích" đã nảy sinh ý định tà dâm, chặn đường đưa nạn nhân vào phòng trọ xâm hại.

Không dừng lại ở đó, danh sách những kẻ “nhúng chàm” còn có Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi) và Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi). Thịnh lợi dụng danh nghĩa "người yêu" để liên tục ép buộc bé Y. quan hệ tình dục với tần suất dày đặc (1-2 ngày/lần).

Kết quả giám định ADN từ Phân viện Khoa học hình sự khẳng định: Thịnh chính là cha đẻ của đứa trẻ nạn nhân sinh ra.

Hiện tại, Viện KSND TPHCM đã truy tố Quốc và Đăng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Riêng hồ sơ của Thịnh đã được chuyển cho Công an quận Bình Thạnh (cũ) xử lý. Đối tượng Bằng hiện đang bị truy tìm sau khi cơ quan điều tra quyết định tách vụ án vào tháng 2/2025.

#Mạng xã hội #Trẻ em #Hiếp dâm #Truy tố #Mang thai

Xem thêm

Cùng chuyên mục