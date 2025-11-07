Nước lũ dâng ngập hơn 2m ở Đắk Lắk

TPO - Sau khi bão số 13 vừa suy yếu, nước từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ bất ngờ dâng cao, gây ngập hơn 2m tại xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk).

Khuya 6/11, ông Nguyễn Duy Tính - Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết nước lũ trên sông Kỳ Lộ dâng cao, tràn vào trụ sở HĐND xã hơn 2m. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng hỗ trợ, di chuyển người dân đến các khu vực cao hơn để tránh ngập sâu.

Theo ông Tính, trước đó xã đã sơ tán người dân đến trường học và hội trường để tránh bão. Hiện tại nước dâng khá cao, chính quyền đang cảnh báo người dân di chuyển đến các khu vực an toàn hơn. Thiệt hại sơ bộ do bão số 13 sẽ được thống kê vào sáng sớm 7/11.

Trụ sở HĐND xã Phú Mỡ bị ngập sâu.

Vào tối 6/11, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đổ bộ đã gây thiệt hại nặng tại vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt ở các xã, phường ven biển như Tuy Hòa, Hòa Hiệp, Xuân Đài, Sông Cầu, Bình Kiến… Hàng chục ngôi nhà tốc mái, một người tử vong ở xã Xuân Lãnh do nhà sập và một người bị thương tại phường Bình Kiến.

Cây xanh bị quật ngã do bão.

Tại nhiều địa phương, điện bị cúp diện rộng, cây cối ngã đổ, bảng hiệu, mái tôn bay khắp nơi; nhiều tuyến đường ngập sâu tới nửa người, giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả.

Bão số 13 gây ra mưa to gió lớn khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị mất điện.

Đến khuya 6/11, tại phường Sông Cầu, nước triều tiếp tục dâng khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Đào Mỹ trực tiếp chỉ đạo đã huy động ca nô vào khu vực ngập sâu đưa người dân ra nơi an toàn. Một số hộ phải trèo lên nóc tủ chờ giải cứu trong đêm.

Các lực lượng cứu hộ túc trực suốt đêm tại những điểm ngập nặng ở Phú Mỡ, Xuân Đài, Sông Cầu và vùng hạ du sông Kỳ Lộ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngập lụt xuất hiện sau bão.

Lực lượng chức năng tham gia ứng cứu, đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra đường trong đêm do mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ tai nạn điện, cây gãy đổ. Ông cho biết tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, dọn dẹp cây đổ, khơi thông đường sá và kiểm tra thiệt hại để có phương án hỗ trợ, khôi phục đời sống cho người dân sớm nhất.