Giảng viên cùng sinh viên xuống đường bóc gỡ quảng cáo trái phép trong ngày 20/11

TPO - Ngay trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gần 140 giảng viên và sinh viên Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) và Trường đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) phối hợp cùng lực lượng thanh niên Công an địa phương ra quân xử lý hơn 1.900 sản phẩm quảng cáo tín dụng đen và rao vặt trái phép.

Ngày 20/11, gần 140 giảng viên và sinh viên Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) và Trường đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) phối hợp cùng lực lượng thanh niên Công an địa phương ra quân xử lý hơn 1.900 sản phẩm quảng cáo tín dụng đen và rao vặt trái phép. Đây là một phần trong chiến dịch làm đẹp khu vực quanh trường, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh, trật tự.

Trước đó, tại các quận trung tâm TPHCM và TP.Thủ Đức, Đoàn Thanh niên Công an đã hỗ trợ giáo viên và học sinh tổ chức “Thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”. Những ngày này, các đội tình nguyện tập trung bóc gỡ quảng cáo trái phép, chỉnh trang mỹ quan đô thị, đồng thời truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường sống sạch đẹp, an toàn.

Cùng với đó, Ban Thanh niên Công an TPHCM đã phát động chiến dịch cao điểm “Đồng hành cùng thanh niên Công an xã, thị trấn” lần thứ ba, thu hút sự tham gia của hàng ngàn giáo viên, học sinh và sinh viên. Lực lượng Công an phối hợp với các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông để tổ chức ra quân, dọn dẹp môi trường học đường và thu thập các số điện thoại nghi vấn liên quan đến tội phạm, hỗ trợ công tác điều tra và phòng chống tội phạm.

Chiến dịch kéo dài từ ngày 15 đến 20/11, với sự tham gia của hơn 6.270 thầy cô giáo, học sinh và sinh viên. Kết quả, gần 21.500 sản phẩm quảng cáo tín dụng đen và rao vặt trái phép đã bị gỡ bỏ. Đây không chỉ là hành động thiết thực bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi nguy cơ bị lừa đảo qua tín dụng đen hoặc rơi vào bẫy cho vay nặng lãi mà còn là cách làm sáng tạo, giúp hình thành ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ Cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong môi trường học đường. Qua các chiến dịch thiết thực, TPHCM không chỉ tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn khẳng định ý chí xây dựng một không gian học tập an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.