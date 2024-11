Hơn 5.000 vé máy bay, ô tô miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán 2025

TPO - Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2025 do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức, hỗ trợ hơn 5.000 vé máy bay, ô tô miễn phí cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Theo Ban Tổ chức, ngày 30/11 tới, chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2025 mở cổng đăng ký vé máy bay và vé xe ô tô miễn phí hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương có quê tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc, về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Chương trình sẽ trao 580 vé máy bay về các tỉnh, thành: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Trao 4.455 vé xe về các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc, gồm: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá.

Theo kế hoạch, ngày 30/11/2024 mở cổng đăng ký. Biểu mẫu tại website: https://mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc Phiếu đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu) nếu đăng ký bằng bản giấy.

Điều kiện ưu tiên xét hỗ trợ vé máy bay, gồm: Có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp (bản photo, bản chụp); giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón Tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận; một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có phương án xét duyệt riêng); gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Theo thống kê trên trang thông tin chương trình, trong 5 năm diễn ra, Mang Tết về nhà đã hỗ trợ 3.388 vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa; hỗ trợ 17.653 vé xe đến các tỉnh miền Trung và miền Bắc; 275 vé tàu khứ hồi.