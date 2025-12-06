Thí sinh thi đợt 2 Vòng sơ loại AIMO vào ngày mai - 7/12

TPO - Ngày mai (7/12), thí sinh trên toàn quốc sẽ thi đợt 2 Vòng Sơ loại Cuộc thi Đấu trường toán học - AIMO năm 2025-2026.

Trước giờ làm bài thi, thí sinh truy cập Cổng điện tử https://aimo.tienphong.vn và đăng nhập tài khoản chuẩn bị cho việc làm bài.

Trong ngày mai, sẽ có 3 ca thi, tương ứng 3 khung giờ cụ thể:

Học sinh THPT bắt đầu làm bài từ 8 giờ - 9 giờ sáng.

Học sinh THCS bắt đầu làm bài từ 9 giờ - 10 giờ sáng.

Học sinh tiểu học bắt đầu làm bài từ 10 giờ - 11 giờ sáng.

Ban tổ chức lưu ý, thí sinh nên đăng nhập sớm khoảng 10 phút. Chỉ khi đến giờ thi, nút “Vào phòng thi” mới xuất hiện. Nếu chưa thấy, thí sinh có thể làm mới trang bằng cách ấn F5.

Thí sinh thi đợt 2 Vòng Sơ loại bằng hình thức trực tuyến vào ngày 7/10.

Thí sinh đăng ký quá sớm sẽ không hiện nút vào thi – đây không phải là lỗi hệ thống.

Ban tổ chức cũng lưu ý, thí sinh tuyệt đối tuân thủ chỉ nhập 1 số duy nhất:

Không ghi đơn vị như: "cm", "hình", "con"…

Không mô tả lại đáp án dạng: tổng là, 603 chữ số 3…

Không nhập ký hiệu dạng như; “n”, “k”, “số hạng thứ”…

Hệ thống đã loại bỏ ký tự ẩn, tuy nhiên thí sinh vẫn cần kiểm tra kỹ bài làm trước khi ấn nút nộp.

Vòng Sơ loại kỳ thi năm nay có 3 đợt thi, trong đó đợt 1 diễn ra ngày 23/11/2025; Đợt 2 diễn ra Chủ nhật, 7/12/2025 và Đợt 3 (đợt cuối): Chủ nhật, 1/2/2026.

Mỗi thí sinh chỉ được tham dự một đợt thi duy nhất. Thí sinh đã thi đợt 1 không thi lại ở các đợt tiếp theo.

Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế; riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.

Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, cuộc thi do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Hội đồng cố vấn của cuộc thi bao gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia toán học uy tín trong và ngoài nước.

AIMO năm học 2025-2026 được thiết kế với mục tiêu kép nhằm tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu Toán học và khát vọng khám phá tri thức ở học sinh phổ thông, coi Toán không chỉ là điểm số trên giấy mà là công cụ để hiểu thế giới và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Song song với đó, chú trọng trang bị các năng lực lõi của công dân toàn cầu: tư duy logic, phân tích và lập luận mạch lạc; năng lực ứng dụng, kết nối kiến thức Toán với các lĩnh vực công nghệ; cùng khả năng sử dụng ngoại ngữ học thuật để tiếp cận tri thức quốc tế. Trải nghiệm làm bài và trình bày bằng tiếng Anh giúp thí sinh rèn ngôn ngữ học thuật - kỹ năng quan trọng khi bước vào môi trường đại học và nghiên cứu quốc tế.