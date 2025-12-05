Đại sứ Trung Quốc mong học sinh Việt Nam như đại bàng thời đại mới

TP - Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ ngày 4/12 nói rằng, ông mong các em học sinh phổ thông ở Hà Nội có thân thể khỏe mạnh, chí khí mạnh mẽ, kiến thức sâu rộng, am hiểu công nghệ… để như chim đại bàng sải cánh bay cao bay xa trong thời đại mới.

"Tôi muốn mượn một câu thơ của đại thi hào đời Đường Trung Quốc Lý Bạch để tặng các em; đó là “Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, Phù dao trực thượng cửu vạn lý” (Đại bàng một ngày bay cùng gió / Chín vạn dặm cao vút tận trời).

Mong rằng các em sẽ lấy vinh dự được nhận học bổng Đại sứ lần này làm cơ hội để học tập thật tốt, trưởng thành khỏe mạnh, sải cánh vươn cao như đại bàng, phấn đấu trở thành người xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và người kế tục sự nghiệp hữu nghị Trung - Việt”, Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại Lễ trao học bổng Đại sứ Trung Quốc năm 2025.

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ đeo kính AI phát biểu tại Lễ trao học bổng ngày 4/12/2025 ở Hà Nội. Ảnh: Thái An

Sau đó, Đại sứ Hà Vĩ trao học bổng cho 40 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến từ 3 xã Kim Anh, Vật Lại, Xuân Mai và phường Phúc Lợi của Hà Nội. Học bổng đợt này có tổng trị giá 40.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng).

Cuối tháng 11, Trung tâm Trưng bày Hà Nội thuộc Trung tâm Hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc-Việt Nam chính thức đi vào vận hành tại Hà Nội. Đây được xem là một trong những đầu mối quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, trong đó có AI, giữa hai nước trong giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng.

Ngoài giới thiệu tổng quan về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đại sứ Hà Vĩ cung cấp cho các em học sinh những thông tin cập nhật nhất về kinh tế hai nước một cách đơn giản, dễ hiểu.

“Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay rất cao, năm ngoái đạt đến 260 tỷ USD, con số này nói lên điều gì? Nó tương đương một nửa tổng sản phẩm quốc nội - GDP của Việt Nam (gấp 10 lần tổng quy mô kinh tế của bảy tỉnh miền Bắc Việt Nam). Đến khi tuyến đường sắt tốc độ cao nối liền Trung Quốc và Việt Nam được hoàn thành trong tương lai, quy mô thương mại giữa hai nước còn sẽ tiếp tục tăng vọt. Sau này các em đi du lịch, học tập, làm việc hay sinh sống tại Trung Quốc đều sẽ thuận tiện hơn nữa”, Đại sứ nói.

Nhanh nhạy nắm bắt xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI), Đại sứ Hà Vĩ động viên, khuyến khích các em học sinh tìm hiểm, trải nghiệm công nghệ mới trong kỷ nguyên mới, nhất là sản phẩm, dịch vụ dựa trên AI.

Nhiều người có mặt tại Lễ trao học bổng sáng 4/12 tỏ vẻ bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Đại sứ Hà Vĩ đeo kính và phát biểu rất trơn tru mà không phải nhìn giấy hay nhìn máy nhắc chữ (máy đọc cue). Hóa ra, Đại sứ đang đeo kính AI do Trung Quốc sản xuất. Những nội dung mà Đại sứ muốn nói đều được hiện lên trên kính. Chiếc kính cũng có thể phiên dịch tức thời sang ngôn ngữ khác, hiển thị dưới dạng phụ đề trong kính, và có chức năng trò chuyện AI.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một nhà báo Trung Quốc cho biết, kính AI được một doanh nghiệp Trung Quốc ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (không phải ở các trung tâm công nghệ như Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán…) sản xuất, giá bán dưới 10.000 nhân dân tệ. Trước đó, nhiều loại tai nghe AI do công ty Trung Quốc phát triển đã được bán rộng rãi trên thị trường, nhất là trên sàn thương mại điện tử. Loại tai nghe này phiên dịch tức thời khiến người dùng hiểu ngay người nước ngoài đứng đối diện, hoặc lời nói trong phim tiếng nước ngoài; giá bán dưới 1.000 nhân dân tệ.