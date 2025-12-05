Tô cam 2025: Hơn 1.500 học sinh cùng nói ‘không’ với định kiến giới và bạo lực trực tuyến

Sự kiện do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp nhà trường và Hội LHPN phường Phúc Yên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học sinh về các vấn đề giới và an toàn không gian mạng.

Sân trường THCS Hùng Vương ngập tràn sắc cam

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ sắc cam, màu biểu tượng của nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt bạo lực, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em. Hào hứng và tràn đầy năng lượng, 1.511 học sinh đã trở thành những người tham gia tích cực và chủ động trong từng nội dung của buổi truyền thông.

Những trò chơi tương tác: Mở cánh cửa khám phá và đối thoại

Buổi truyền thông được điều hành bởi chị Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Chuyên gia về giới và bảo vệ trẻ em, cùng nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, Giảng viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Sự kết hợp giữa chuyên môn và nghệ thuật giúp mang đến phương pháp “Học mà chơi - Chơi mà học” rất hấp dẫn với mọi học sinh tham gia.

Màn biểu diễn kịch câm của nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng

Ngay từ những giây phút đầu tiên, màn biểu diễn kịch câm của nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, Giảng viên Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn ánh mắt tò mò của các bạn thiếu niên. Không lời thoại, không sân khấu cầu kỳ, chỉ với chuyển động hình thể, nghệ sĩ đã gợi mở câu chuyện về bình đẳng giới một cách tinh tế. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm hình thức nghệ thuật độc đáo này.

Học sinh tham gia hoạt động “Đồng ý - Không đồng ý”

Ngay sau đó, trò chơi “Đồng ý - Không đồng ý” đã khuấy động tinh thần tranh luận của học sinh. 20 “người thúc đẩy nhí” đại diện cho học sinh toàn trường lên sân khấu để nêu quan điểm về những định kiến và khuôn mẫu phổ biến như: “Con trai mặc đồ màu hồng là kỳ cục” , “Chỉ con gái mới cần học cách tự bảo vệ mình” hay “Nên ưu tiên con trai làm lớp trưởng vì quản lớp tốt hơn”. Không khí thảo luận sôi nổi với sự tham gia hào hứng của các bạn học sinh khiến sân trường trở thành một diễn đàn học thuật trẻ trung, nơi mọi quan điểm đều được lắng nghe và phản biện tích cực. Dưới sự dẫn dắt của chị Trần Hồng Điệp, các em đã cùng nhau khẳng định: sở thích và năng lực của mỗi người đều xứng đáng được tôn trọng và không phụ thuộc vào giới tính của người đó.

Nghệ sĩ Hoàng Tùng tiếp tục sử dụng ngôn ngữ hình thể để truyền tải thông điệp về những lợi ích và rủi ro khi tham gia không gian mạng, đồng thời “thách thức” khả năng suy đoán của học sinh. Các cụm từ liên quan đến lợi ích như học tập, kết nối bạn bè, giải trí, hay những rủi ro như ảnh hưởng sức khỏe, cảm xúc tiêu cực, kích động bạo lực... nhanh chóng được các em nhận diện chính xác.

Bổ sung thêm kiến thức, chị Trần Hồng Điệp nhấn mạnh những nguy cơ, rủi ro như mất dữ liệu cá nhân, chứng kiến hoặc bị lôi kéo tham gia vào các hành vi bạo lực trực tuyến mà các em học sinh có thể gặp phải trên môi trường mạng.

Khi học sinh “nhập vai” và hóa thân thành người hành động

Một trong những hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc là trò chơi “Tượng người” - nơi các nhóm học sinh thể hiện nhanh các tình huống liên quan đến bạo lực trực tuyến như cô lập bạn trong nhóm, bắt nạt qua mạng xã hội. Những “bức tượng sống” mô phỏng được các em thể hiện sinh động và sáng tạo. Từ đó, các em không chỉ học cách nhận diện mà còn hiểu rõ hơn về hậu quả của hành vi bắt nạt và sự cần thiết của việc hành động để bảo vệ bản thân và bạn bè.

Hai người điều hành buổi truyền thông là chị Trần Hồng Điệp, và Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng,

Trong khi đó, hoạt động “Nhập vai” trong kịch ứng tác mang lại nhiều cảm xúc và nhận thức mới mẻ. Không kịch bản, không chuẩn bị trước, các em được đặt vào các tình huống gạ gẫm, lừa đảo, bạo lực trên mạng và phải tự tìm cách xử lý. Những cuộc đối thoại giả định nhanh chóng trở thành bài học thật, giúp học sinh hiểu rõ hơn các chiêu thức đánh cắp thông tin cá nhân và cách tự bảo vệ mình.

Dưới sự hướng dẫn của hai người điều hành, các em học sinh được học những kỹ năng cụ thể như: tạo mật khẩu mạnh, để chế độ riêng tư cho tài khoản mạng xã hội, không chia sẻ thông tin cá nhân, cảnh giác với đường link lạ, và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần từ người lớn hoặc các tổng đài 111, 113.

“Những thông tin đăng lên mạng sẽ tồn tại mãi mãi. Trong khi đó, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực trên không gian mạng. Bạo lực trực tuyến có thể để lại những “vết sẹo số” khó lành, nhất là với trẻ em. Vì vậy, trang bị kỹ năng cho các em không chỉ giúp các em an toàn trên mạng, mà còn trong cả cuộc sống thực hàng ngày trong cả ngắn hạn và dài hạn” – chị Điệp chia sẻ.

“Buổi học đặc biệt nhất từ đầu năm học đến giờ!”

Đó là cảm nhận chung của nhiều học sinh sau khi kết thúc chương trình. Bạn T.M.H, học sinh lớp 7, hào hứng kể: “Con rất thích hoạt động nặn tượng, chúng con phải nghĩ rất nhanh để mô tả hành vi cô lập một bạn trong nhóm bằng cách để bạn ngồi cúi mặt và tất cả đều chỉ vào bạn đó như một hành động phán xét, ảnh hưởng tiêu cực đến bạn đó. Con cũng đã hiểu rằng hành động này diễn ra trên không gian mạng như nói xấu, bêu xấu một bạn trên nhóm chat cũng chính là một hành động của bạo lực trực tuyến”.

Học sinh nặn “tượng người” mô phỏng việc cô lập bạn trong nhóm

“Buổi học hôm nay rất sôi động, con vừa có thể học được những kiến thức hay, vừa có thể tham gia các trò chơi thú vị, quan trọng nhất là học được thông điệp về bạo lực trực tuyến và có những phần quà mang về. Kiến thức con nhớ nhất là không chia sẻ hình ảnh và thông tin cá nhân của mình để bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy trên mạng xã hội” - Bạn Đ.M.N, học sinh lớp 6, chia sẻ thêm.

Không chỉ học sinh, chương trình còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo địa phương. Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên – đánh giá cao hiệu quả thiết thực của chương trình, nhấn mạnh: “Chương trình truyền thông tại trường THCS Hùng Vương không chỉ giúp các em hiểu đúng về bình đẳng giới và nhận diện rủi ro trên không gian mạng mà quan trọng hơn là trang bị cho các em kỹ năng để bảo vệ chính mình, hình thành văn hóa ứng xử văn minh, tôn trọng và yêu thương nhau trong cả cuộc sống thực và trên môi trường mạng”.

Học sinh tham gia tích cực các hoạt động của buổi truyền thông

Hơn 1.500 học sinh trường THCS Hùng Vương không chỉ lắng nghe mà còn chủ động chia sẻ, tương tác và lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần tạo nên một buổi truyền thông đầy ý nghĩa và cảm hứng. Dù chưa thể nắm bắt toàn bộ kỹ năng bảo vệ bản thân chỉ sau một buổi ngoại khóa, nhưng nếu mỗi em bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, như viết một bình luận tích cực, chọn cách kết nối an toàn trên mạng hay biết giữ gìn thông tin cá nhân, thì chính những thói quen ấy sẽ góp phần giúp các em trưởng thành trong một môi trường an toàn và tôn trọng hơn.

Sự kiện tại THCS Hùng Vương là một phần trong Chiến dịch Tô cam 2025, được thực hiện bởi Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, BAC A BANK và Hệ thống trường TH School. Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/11-10/12 với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH đã trao tặng 6.096 ly sữa tươi sạch TH true MILK cho toàn bộ học sinh tại trường.