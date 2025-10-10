Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nêu lý do thiếu giáo viên

TPO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chỉ rõ nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên như sức hút vào ngành giáo dục còn hạn chế do mức thu nhập còn thấp, việc tuyển dụng giáo viên còn chậm, quy trình phân bổ biên chế mất nhiều thời gian…

Nguồn tuyển một số môn học không nhiều

Gửi kiến nghị sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn tồn tại, nhất là giáo viên dạy các môn học tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật.

Cử tri cho rằng, vấn đề này nếu chậm được khắc phục sẽ gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học. Từ đó, cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có những giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng này.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, thời gian qua, Bộ đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022 - 2026.

Theo Bộ trưởng, trong năm học 2022 - 2023 và 2023 – 2024, cả nước đã tuyển dụng hơn 40.000 giáo viên, tuy nhiên, số học sinh 2 năm học vừa qua không ngừng tăng, dẫn đến số lớp tăng và số giáo viên cần có tăng theo. Trong đó, năm học 2023 - 2024 số giáo viên cần có tăng thêm 13.676 giáo viên; còn năm học 2024 – 2025, số giáo viên cần có tăng thêm 22.000 giáo viên, dẫn đến số giáo viên còn thiếu xảy ra ở nhiều địa phương.

Ngoài ra, tình trạng thiếu giáo viên còn một số nguyên nhân như: sức hút vào ngành giáo dục còn hạn chế do mức thu nhập còn thấp, đồng thời nguồn tuyển một số môn học như tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật không nhiều do sinh viên học các chuyên ngành này ra trường có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khác có thu nhập cao hơn làm giáo viên.

Mặt khác, người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo cho rằng, việc tuyển sinh sư phạm các môn này cũng gặp khó khăn khi nhu cầu của học sinh lựa chọn ít, đặc biệt là môn nghệ thuật đòi hỏi phải có năng khiếu.

Bên cạnh đó, việc tuyển dụng giáo viên còn chậm do quy trình phân bổ biên chế và quy trình tuyển dụng giáo viên ở các địa phương mất nhiều thời gian. Nguyên nhân khác được chỉ ra là, một số địa phương không tuyển dụng hết số biên chế được giao mà dành chỉ tiêu để thực hiện tinh giản biên chế.

Không cắt giảm cơ học số biên chế giáo viên được giao

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mở mã ngành và tổ chức đào tạo giáo viên theo nhu cầu của địa phương, bảo đảm nguồn tuyển giáo viên cho các địa phương, nhất là các môn học mới, môn học đặc thù.

Bộ cũng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo Chỉ thị 32/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Bộ sẽ tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện để các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển dụng giáo viên khi sắp xếp bộ máy thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học; thí điểm cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục…