Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Bộ Giáo dục không ‘ôm’ đào tạo bác sĩ chuyên khoa

TPO - “Chúng tôi làm việc có nguyên tắc và chịu trách nhiệm về nguyên tắc của mình”, nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Luật Giáo dục đại học “không can thiệp” vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế.

"Không can thiệp" đào tạo bác sĩ chuyên khoa

Phát biểu giải trình, tiếp thu tại phiên họp ngày 20/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói, tất cả các ý kiến của đại biểu sẽ được “đại tiếp thu, đại giải trình” toàn bộ 56 lượt ý kiến và với khoảng hơn 200 nội dung được đề cập.

Trong đó, tư lệnh ngành giáo dục cũng dành thời gian giải trình về việc đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe - vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận hôm nay.

Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức để không phụ tình cảm, sự quan tâm, sự phó thác của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các quý vị phụ huynh”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.

Theo ông, việc đào tạo này từ xưa đến nay vẫn tiến hành một cách bình thường. Bộ trưởng khẳng định, Luật Giáo dục đại học “không can thiệp” vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế. Luật chỉ quy định những nguyên tắc chung đối với đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của các ngành, lĩnh vực theo đúng phạm vi quản lý nhà nước mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao.

Các chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa, đào tạo về các năng lực và kỹ năng chuyên môn sâu sau đại học thuộc quản lý của Bộ Y tế. Việc đào tạo trong các lĩnh vực như bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chuyên khoa 3, vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo từ xưa đến nay.

“Nói một cách nôm na, Bộ Giáo dục không can thiệp vào việc đào tạo các bác sĩ chuyên khoa này”, nhấn mạnh điều này, ông Sơn khẳng định, dự thảo Luật Giáo dục đại học chỉnh sửa đã quy định, chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học, sức khỏe, cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý.

"Bộ Giáo dục không “ôm” cái này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình. Các đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chuyên khoa 3, vẫn do Bộ Y tế quy định”, Bộ trưởng cho hay.

Hiện nay, các chương trình đào tạo bình thường khác, phần chuẩn chương trình đào tạo hiện nay do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế tổ chức, soạn thảo chuẩn chương trình đào tạo. Các nội dung chuyên môn như vậy, do Bộ Y tế quản lý chứ không phải Bộ Giáo dục quản lý.

Bộ trưởng lưu ý, cần phân biệt rạch ròi giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Bộ Giáo dục quản lý nhà nước bằng các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn. Điều đó không mâu thuẫn với việc các đơn vị chuyên ngành đặc thù quản lý các lĩnh vực của mình.

“Phải thưa lại như vậy để tránh hiểu rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo không tiếp thu gì cả. Điều đó có thể khiến cho một người buồn nhưng chúng tôi làm việc có nguyên tắc và chịu trách nhiệm về nguyên tắc của mình”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn quả quyết.

Đại biểu ngành y nói về điều "rất đáng lo ngại"

Phát biểu trước đó, đại biểu Nguyễn Tri Thức (TP.HCM) - Thứ trưởng Bộ Y tế thấy “rất buồn” vì khi đọc báo cáo gửi Quốc hội, các đóng góp về lĩnh vực đào tạo chuyên khoa và đội ngũ bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 không được tiếp thu.

“Tôi rất muốn gặp các anh, chị đã chấp bút báo cáo này, bởi vì báo cáo xem việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú như học chứng chỉ hành nghề, trong khi thực tế đây là những chương trình đào tạo tinh hoa, tập hợp trí thức và kỹ năng cao nhất của ngành y”, ông nói.

Theo đại biểu, nếu xem chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú như đào tạo chứng chỉ hành nghề là “hoàn toàn sai và coi thường” lực lượng nòng cốt của ngành y.

Từ đó, đại biểu ngành y đề nghị trong dự thảo luật, cần bổ sung quy định: Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý, giám sát và thực hiện các nội dung liên quan tới đào tạo chuyên sâu, đặc thù trình độ sau đại học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

“Nếu dự thảo được thông qua như hiện nay, giáo dục sức khỏe sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, kể cả chương trình đào tạo – điều này rất đáng lo ngại”, ông Thức cho hay.