Đại biểu ngành y: 'Chúng tôi không phải là những cỗ máy'

TPO - "Chúng tôi không phải là những cỗ máy, mà là những con người có trái tim, và chúng tôi cũng cần được sự thông cảm và tôn trọng", đại biểu Quốc hội cho hay.

Hành động cụ thể để bảo vệ đội ngũ y, bác sỹ

Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 29/10, đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) cho biết, tại kỳ họp thứ 9, bà đã đề cập đến vấn đề gây nhiều bức xúc trong ngành y khi có nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra.

Theo bà Thu, đây là hồi chuông cảnh tỉnh tiếp tục đặt ra vấn đề liên quan việc bảo vệ quyền lợi của cán bộ, nhân viên ngành y tế, đã thực sự được quan tâm đúng mức hay chưa?

Đại biểu Trần Khánh Thu. Ảnh: Như Ý

Hơn lúc nào hết, cần có hành động cụ thể để bảo vệ đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế và đưa giá trị ngành y tế về đúng vị thế trong xã hội. Tôi đề nghị cần có chính sách bảo vệ nhân viên y tế trong thời gian làm việc bằng chế tài pháp lý nghiêm khắc đối với những hành vi xâm hại, bạo hành nhân viên y tế”, đại biểu Trần Khánh Thu.

Đại biểu đoàn Hưng Yên cho biết, các vụ hành hung cán bộ y tế trước đây thường xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi áp lực công việc và cảm xúc của người nhà bệnh nhân đều dâng cao.

Tuy nhiên, đến ngày 23/10, cán bộ y tế bị "đổ máu" trong khu sơ sinh – nơi đáng lẽ phải là “bình yên nhất trong bệnh viện”.

“Cán bộ y tế chúng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và nguy hiểm, nhưng ngành y không thể phát triển nếu không có sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người làm nghề. Chúng tôi không phải là những cỗ máy, mà là những con người có trái tim, và chúng tôi cũng cần được sự thông cảm và tôn trọng. Đừng để chúng tôi vừa cứu người, vừa phải gánh chịu trách nhiệm một cách không công bằng”, đại biểu Trần Khánh Thu nói.

Để bác sỹ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên an tâm làm tròn sứ mệnh cứu người, bà Thu đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Quốc Hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2026, với nội dung: Bảo đảm cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn. Trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở y tế là hành vi chống người đang thi hành công vụ.

Giáo dục không thể hạnh phúc nếu người dạy bị xúc phạm

Ở góc độ tương tự, đại biểu Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) cảnh báo, bạo lực học đường hiện nay không chỉ là câu chuyện giữa học sinh với học sinh mà đã trở nên phức tạp hơn, nguy hiểm hơn khi giáo viên trở thành nạn nhân, còn phụ huynh và học sinh lại là người gây ra bạo lực.

Theo bà, những vụ việc bạo lực học đường không còn là hiện tượng đơn lẻ, không chỉ gây bàng hoàng dư luận mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối: Phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ?

Đại biểu Nguyễn Thị Hà. Ảnh: Như Ý

Đại biểu cho rằng, áp lực của nhiều giáo viên hiện nay không phải là tiền lương mà là nỗi sợ hãi khi làm việc, và nỗi sợ hãi ấy lại xuất phát ngay trong chính môi trường làm việc của mình. "Có những thầy cô sợ lên lớp, sợ bị xúc phạm, sợ bị phụ huynh hoặc học sinh phản ứng gay gắt", bà Hà bày tỏ. Nữ đại biểu cho rằng, đây là kết quả của sự tác động đan xen giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

Đánh giá cao Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm hoặc phê bình, thể hiện tinh thần nhân văn, hướng đến giáo dục phục hồi thay vì trừng phạt, tuy nhiên, theo đại biểu, sự nhân văn trong kỷ luật học sinh chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được bảo đảm bằng hệ thống tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp.

Từ đó, bà kiến nghị quy định trách nhiệm liên đới của phụ huynh có con em vi phạm hành vi bạo lực nghiêm trọng; đưa giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục cảm xúc trở thành nội dung bắt buộc trong sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, mỗi cụm trường cần có tối thiểu một chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản, cùng cơ chế phản ứng nhanh để kết nối công an, chính quyền, y tế khi xảy ra bạo lực.

Đại biểu cũng đề nghị các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát nội dung bạo lực học đường. "Một nền giáo dục không thể hạnh phúc nếu người dạy bị xúc phạm, người học bị bạo hành và cả hai cùng chịu tổn thương. Hạnh phúc trong giáo dục chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng kỷ cương, nhân ái và trách nhiệm", bà Hà bày tỏ.