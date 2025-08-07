Đề nghị tặng Huân chương Lao động cho trưởng bản cứu gần 100 người ở Điện Biên

TPO - UBND tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình gửi Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị khen thưởng đột xuất đối với anh Mùa A Thi (26 tuổi), Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, người đã có hành động dũng cảm giúp dân chạy lũ trong đêm.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho anh Mùa A Thi vì “có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Tờ trình nêu rõ: "Trưởng bản Mùa A Thi là người tận tụy, trách nhiệm, đã có hành động kịp thời, quyết đoán, góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản trong trận lũ quét xảy ra rạng sáng 1/8 tại bản Háng Pu Xi. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành".

Trưởng bản Mùa A Thi.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Trưởng bản Mùa A Thi đã chủ động gọi điện liên tục cho các hộ dân ở vùng nguy hiểm để nắm tình hình, sau đó chỉ đạo sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, chỉ vài giờ trước khi dòng nước lũ ập đến cuốn trôi nhiều nhà cửa.

Ngày 4/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen ngợi tinh thần trách nhiệm, quyết đoán và dũng cảm của Trưởng bản Mùa A Thi – người góp phần bảo vệ an toàn tính mạng người dân giữa đêm lũ dữ, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng.