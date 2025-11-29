Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Chị Nguyễn Phương Thảo làm Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

Quốc Nam

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã nhất trí bầu chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

tp-quocnam-z62-8523.jpg
Ngày 29/11, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh﻿ tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội của tinh thần “Tiên phong - Sáng tạo - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”.
tp-quocnam-z62-8326.jpg
Đến dự và chỉ đạo đại hội có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh và 217 đại biểu chính thức là những đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và tinh thần tiên phong, trách nhiệm đại diện cho gần 268.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-8480.jpg
Phát biểu tại đại hội, chị Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Hòa cùng sự phát triển của quê hương, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi﻿ đã đạt nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao vai trò và uy tín của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và toàn xã hội.
tp-quocnam-z62-8352.jpg
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Quảng Ninh đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò tiên phong trong các chủ trương lớn của tỉnh và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
tp-quocnam-z62-8581.jpg
Trong các phát biểu tham luận và báo cáo chính trị đại hội nhấn mạnh phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp nối và khẳng định truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thanh niên Quảng Ninh. Nổi bật là các hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số, hướng tới tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số.
tp-quocnam-z62-8303.jpg
Các đội hình thanh niên tình nguyện của tỉnh Quảng Ninh duy trì hỗ trợ 158.000 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4, triển khai chiến dịch “90 ngày cao điểm”, hướng dẫn thủ tục hành chính, cùng đợt cao điểm “30 ngày mở lớp Bình dân học vụ số” đã huy động hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia đã thật sự tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nâng cao ý thức phục vụ cộng đồng của thanh niên.
tp-quocnam-z62-8683.jpg
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng tuổi trẻ Quảng Ninh cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, vừa là lực lượng kế thừa, vừa là lực lượng xung kích của Đảng, của dân tộc....Cần tận dụng hiệu quả công nghệ, mạng xã hội, đưa lý tưởng cách mạng vào đời sống của thanh niên một cách sinh động, hấp dẫn.
tp-quocnam-z62-8705.jpg
Đồng thời, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo dựng hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới kiên định về chính trị, bản lĩnh trong hành động, sáng tạo trong công việc, tự tin trong hội nhập và có trách nhiệm trong việc bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. "Hoạt động giáo dục phải giúp thanh niên nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của mình, từ đó hình thành những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh và đất nước", anh Nguyễn Minh Triết phát biểu.
tp-quocnam-13.jpg
tp-quocnam-245.jpg
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại kỳ họp đầu tiên, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XIII đã thống nhất bầu chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Nguyễn Vũ giữ chức Phó Bí thư.
tp-quocnam-z62-8891.jpg
Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XIII.
tp-quocnam-z62-8286.jpg
Tại đại hội, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
tp-quocnam-z62-8296.jpg
tp-quocnam-z62-8565.jpg
tp-quocnam-z62-8299.jpg
Cùng với đó, bên lề đại hội cũng diễn ra các hoạt động chụp ảnh check-in, triển lãm và tham quan các gian hàng ứng dụng khoa học, trí tuệ nhân tạo và AI do thanh niên Quảng Ninh thực hiện.
Quốc Nam
#Tỉnh Đoàn Quảng Ninh #Nguyễn Phương Thảo #Đại hội Đoàn #Thanh niên Quảng Ninh #Phong trào thanh niên #Lãnh đạo trẻ #Nhiệm kỳ 2025-2030 #Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục