Chị Nguyễn Phương Thảo làm Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã nhất trí bầu chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại kỳ họp đầu tiên, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XIII đã thống nhất bầu chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Nguyễn Vũ giữ chức Phó Bí thư.
Cùng với đó, bên lề đại hội cũng diễn ra các hoạt động chụp ảnh check-in, triển lãm và tham quan các gian hàng ứng dụng khoa học, trí tuệ nhân tạo và AI do thanh niên Quảng Ninh thực hiện.