Chị Nguyễn Phương Thảo làm Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã nhất trí bầu chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.