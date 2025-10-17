Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Công bố 80 giáo viên được tuyên dương trong 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 80 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 263 đề cử từ 25 đơn vị là Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, và Bộ đội Biên phòng. Trong đó có 201 hồ sơ đủ điều kiện để xét chọn.

Giáo viên người dân tộc có 79 cá nhân là người đồng bào Y Bố, Bru – Vân Kiều, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Hà Nhì, Mông, Khmer, La Chí, Lào, Mường, Nùng, Pa Cô, Phù Lá, Sán Chay, Tày, Thái. Có 7 cá nhân có tôn giáo.

Người trẻ nhất là "thầy giáo quân hàm xanh" Nguyễn Hồ Ngọc Thanh (SN 2003); lớn tuổi nhất là thầy Lê Viết Minh (SN 1965), giáo viên Trường PTDT bán trú TH và THCS Lâm Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Các giáo viên tham gia chương trình đang công tác tại 248 xã vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại các trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Ngoài ra, chương trình cũng tuyên dương những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

hophoidong.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội đồng xét chọn giáo viên chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Ảnh: Ban Tổ chức

Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn ra 80 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Các thầy, cô giáo tham gia chương trình sẽ được nhận được Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Ngoài 80 thầy, cô giáo được về Hà Nội trực tiếp tham gia lễ vinh danh, 121 giáo viên khác được đề cử trong chương trình sẽ được nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.

Danh sách giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 tại Hà Nội

STT
 Họ và tên
 Đơn vị công tác/địa chỉ
1
 Lò Văn Phích
 Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La.
2
 Đinh Thái Đạt
Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP tỉnh Lào Cai.
3
 A Bừng
 Đồn Biên phòng Đăk Xú, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi.
4
 Nguyễn Văn Luân
 Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP tỉnh Gia Lai
5
 Vàng A Di
Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP tỉnh Điện Biên.
6
 Vù Xuân Hùng
Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang.
7
 Cự Bá Pó
 Đồn biên phòng Mỹ Lý, BĐBP tỉnh Nghệ An.
8
 Nguyễn Kim Trọng
Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP tỉnh Nghệ An.
9
 Đào Nguyên Túc
Đồn Biên phòng Tam Chung, BĐBP tỉnh Thanh Hóa.
10
 Hồ Văn Hữu
Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP tỉnh Quảng Trị.
11
 Hoàng Văn Thọ
 Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.
12
 Nguyễn Thành Toàn
 Trường PTDTBT Tiểu học Tr’hy, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.
13
 Bríu Thị Nết
 Trường Tiểu học Atiêng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.
14
 Trần Thị Lan
 Trường mầm non Hương Lâm, Xã Hương Xuân, Hà Tĩnh
15
 Dương Thị Bích Ngọc
 Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
16
 Đinh Công Thành
 Bản Mệt Sai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.
17
 Hoàng Thị Thiết
 Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
18
 Vì Văn Liêm
 Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP tỉnh Sơn La.
19
 Đặng Văn Sung
 Xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.
20
 Nguyễn Thị Ước
 Xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.
21
 Biện Thị Đèo
 Xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh.
22
 Bùi Thị Ái Mai
 Xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.
23
 Phạm Thị Tố Vui
 Xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.
24
 Lê Hồng Phước
 Xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
25
 Phan Thanh Tuấn
 Xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
26
 Lâm Thị Ra
 Xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh.
27
 Hoàng Hải Duyên
Xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang
28
 Nguyễn Việt Hải
 Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
29
 Bùi Thị Liệu
 thôn Há Già, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang
30
 Vàng Thị Dính
Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
31
 Giàng Thị Tuyến
 Xã Phú Lũng, tỉnh Tuyên Quang.
32
 Cao Thị Thúy Hằng
 Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.
33
 Nguyễn Thị Mến
 Xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.
34
 Vương Thị Tươi
 Xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang.
35
 Hoàng Dương Hòa
Xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.
36
 Lê Quang Huy
Long Quy, Lao Bảo, Quảng Trị
37
 Nguyễn Thị Thanh
 Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
38
 Lầu Y Pay
 Xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An.
39
 Phạm Thị Mai Quyên
 Xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An.
40
 Trần Thị Ánh Nguyệt
 Xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.
41
 Ngụy Văn Thông
 Xã Châu Phong, tỉnh An Giang.
42
 Đàm Thị Uyên
 Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
43
 Đàm Thị Duyên
 Xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.
44
 Nông Thị Kiều
 Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
45
 Lê Văn Hào
 Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.
46
 Kiều Quang Tuyến
Xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
47
 Lưu Quang Công
 Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.
48
 Đinh Thị Đức
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
49
 Vương Thị Thúy Mơ
xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
50
 Lò Thị Thiện
 Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên
51
 Lò Thị Mai Hương
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
52
 Trần Thị Anh
 Xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.
53
 Nguyễn Tín Nhiệm
 Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp.
54
 Trần Thị Kim Tuyền
 Xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp.
55
 Nguyễn Thị Hồng
 Xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.
56
 Đinh Thị Lệ Thu
 Xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
57
 Ngô Thị Tâm
 Xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh
58
 Lữ Thị Tuyết
Xã Na Mèo,tỉnh Thanh Hoá.
59
 Tống Thị Phượng
Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
60
 Y Hải
 Xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.
61
 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Xã Phước Thiện, tỉnh Đồng Nai.
62
 Lê Văn Tuấn
 Xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai.
63
 Lý Văn Minh
 Xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai.
64
 Nịnh Thị Hồng Tâm
Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai.
65
 Lường Văn Độ
 Xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.
66
 Trần Thị Thao
Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
67
 Hoàng Văn Hanh
 Xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng.
68
 Nguyễn Thị Thu Hà
Xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu.
69
 Nguyễn Thị Nhung
Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
70
 Trần Thị Nhung
 Xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu.
71
 Bùi Văn Đạt
 Xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu.
72
 Lê Đình Tiến
 Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
73
 Lò Thị Minh
Xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.
74
 Trương Thị Sy
 Xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội
75
 Lỳ Gió Pư
 Xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu.
76
 Vàng Thị Di
Xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
77
 Sùng Thị Hồng Nhung
 Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
78
 Nguyễn Văn Hoàng
 Xã A Lưới 3, thành phố Huế.
79
 Hoàng Thanh Thúy
 Xã Quảng Điền, thành phố Huế.
80
 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 Xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức từ năm 2015 đến nay. Qua 10 năm tổ chức chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Xuân Tùng
#Tuyên dương giáo viên xuất sắc #Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' 2025 #Giáo viên vùng biên giới và khó khăn #Đóng góp của giáo viên dân tộc thiểu số #Hoạt động hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa #Vai trò của Bộ đội Biên phòng trong giáo dục #Tuyên dương giáo viên trẻ và già #Chương trình hợp tác giáo dục và xã hội #Hình ảnh và danh sách giáo viên tiêu biểu #Chia sẻ cùng thầy cô #Hội LHTN Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục