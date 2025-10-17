Công bố 80 giáo viên được tuyên dương trong 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 263 đề cử từ 25 đơn vị là Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, và Bộ đội Biên phòng. Trong đó có 201 hồ sơ đủ điều kiện để xét chọn.
Giáo viên người dân tộc có 79 cá nhân là người đồng bào Y Bố, Bru – Vân Kiều, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Hà Nhì, Mông, Khmer, La Chí, Lào, Mường, Nùng, Pa Cô, Phù Lá, Sán Chay, Tày, Thái. Có 7 cá nhân có tôn giáo.
Người trẻ nhất là "thầy giáo quân hàm xanh" Nguyễn Hồ Ngọc Thanh (SN 2003); lớn tuổi nhất là thầy Lê Viết Minh (SN 1965), giáo viên Trường PTDT bán trú TH và THCS Lâm Hoá, tỉnh Quảng Trị.
Các giáo viên tham gia chương trình đang công tác tại 248 xã vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại các trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Ngoài ra, chương trình cũng tuyên dương những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.
Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn ra 80 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 tại Thủ đô Hà Nội.
Các thầy, cô giáo tham gia chương trình sẽ được nhận được Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.
Ngoài 80 thầy, cô giáo được về Hà Nội trực tiếp tham gia lễ vinh danh, 121 giáo viên khác được đề cử trong chương trình sẽ được nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.
Danh sách giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 tại Hà Nội
|STT
|Họ và tên
|Đơn vị công tác/địa chỉ
|1
|Lò Văn Phích
|Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La.
|2
|Đinh Thái Đạt
|Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP tỉnh Lào Cai.
|3
|A Bừng
|Đồn Biên phòng Đăk Xú, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi.
|4
|Nguyễn Văn Luân
|Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP tỉnh Gia Lai
|5
|Vàng A Di
|Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP tỉnh Điện Biên.
|6
|Vù Xuân Hùng
|Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang.
|7
|Cự Bá Pó
|Đồn biên phòng Mỹ Lý, BĐBP tỉnh Nghệ An.
|8
|Nguyễn Kim Trọng
|Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP tỉnh Nghệ An.
|9
|Đào Nguyên Túc
|Đồn Biên phòng Tam Chung, BĐBP tỉnh Thanh Hóa.
|10
|Hồ Văn Hữu
|Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP tỉnh Quảng Trị.
|11
|Hoàng Văn Thọ
|Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.
|12
|Nguyễn Thành Toàn
|Trường PTDTBT Tiểu học Tr’hy, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.
|13
|Bríu Thị Nết
|Trường Tiểu học Atiêng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.
|14
|Trần Thị Lan
|Trường mầm non Hương Lâm, Xã Hương Xuân, Hà Tĩnh
|15
|Dương Thị Bích Ngọc
|Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
|16
|Đinh Công Thành
|Bản Mệt Sai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.
|17
|Hoàng Thị Thiết
|Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
|18
|Vì Văn Liêm
|Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP tỉnh Sơn La.
|19
|Đặng Văn Sung
|Xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.
|20
|Nguyễn Thị Ước
|Xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.
|21
|Biện Thị Đèo
|Xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh.
|22
|Bùi Thị Ái Mai
|Xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.
|23
|Phạm Thị Tố Vui
|Xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.
|24
|Lê Hồng Phước
|Xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
|25
|Phan Thanh Tuấn
|Xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh.
|26
|Lâm Thị Ra
|Xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh.
|27
|Hoàng Hải Duyên
|Xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang
|28
|Nguyễn Việt Hải
|Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
|29
|Bùi Thị Liệu
|thôn Há Già, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang
|30
|Vàng Thị Dính
|Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
|31
|Giàng Thị Tuyến
|Xã Phú Lũng, tỉnh Tuyên Quang.
|32
|Cao Thị Thúy Hằng
|Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.
|33
|Nguyễn Thị Mến
|Xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.
|34
|Vương Thị Tươi
|Xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang.
|35
|Hoàng Dương Hòa
|Xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.
|36
|Lê Quang Huy
|Long Quy, Lao Bảo, Quảng Trị
|37
|Nguyễn Thị Thanh
|Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
|38
|Lầu Y Pay
|Xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An.
|39
|Phạm Thị Mai Quyên
|Xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An.
|40
|Trần Thị Ánh Nguyệt
|Xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.
|41
|Ngụy Văn Thông
|Xã Châu Phong, tỉnh An Giang.
|42
|Đàm Thị Uyên
|Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
|43
|Đàm Thị Duyên
|Xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.
|44
|Nông Thị Kiều
|Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
|45
|Lê Văn Hào
|Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.
|46
|Kiều Quang Tuyến
|Xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
|47
|Lưu Quang Công
|Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.
|48
|Đinh Thị Đức
|Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
|49
|Vương Thị Thúy Mơ
|xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
|50
|Lò Thị Thiện
|Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên
|51
|Lò Thị Mai Hương
|Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
|52
|Trần Thị Anh
|Xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.
|53
|Nguyễn Tín Nhiệm
|Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp.
|54
|Trần Thị Kim Tuyền
|Xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp.
|55
|Nguyễn Thị Hồng
|Xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.
|56
|Đinh Thị Lệ Thu
|Xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
|57
|Ngô Thị Tâm
|Xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh
|58
|Lữ Thị Tuyết
|Xã Na Mèo,tỉnh Thanh Hoá.
|59
|Tống Thị Phượng
|Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
|60
|Y Hải
|Xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.
|61
|Nguyễn Thị Thanh Tuyền
|Xã Phước Thiện, tỉnh Đồng Nai.
|62
|Lê Văn Tuấn
|Xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai.
|63
|Lý Văn Minh
|Xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai.
|64
|Nịnh Thị Hồng Tâm
|Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai.
|65
|Lường Văn Độ
|Xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.
|66
|Trần Thị Thao
|Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.
|67
|Hoàng Văn Hanh
|Xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng.
|68
|Nguyễn Thị Thu Hà
|Xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu.
|69
|Nguyễn Thị Nhung
|Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
|70
|Trần Thị Nhung
|Xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu.
|71
|Bùi Văn Đạt
|Xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu.
|72
|Lê Đình Tiến
|Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
|73
|Lò Thị Minh
|Xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.
|74
|Trương Thị Sy
|Xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội
|75
|Lỳ Gió Pư
|Xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu.
|76
|Vàng Thị Di
|Xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
|77
|Sùng Thị Hồng Nhung
|Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
|78
|Nguyễn Văn Hoàng
|Xã A Lưới 3, thành phố Huế.
|79
|Hoàng Thanh Thúy
|Xã Quảng Điền, thành phố Huế.
|80
|Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
|Xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức từ năm 2015 đến nay. Qua 10 năm tổ chức chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.