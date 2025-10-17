Công bố 80 giáo viên được tuyên dương trong 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

TPO - Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 80 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được 263 đề cử từ 25 đơn vị là Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, và Bộ đội Biên phòng. Trong đó có 201 hồ sơ đủ điều kiện để xét chọn.

Giáo viên người dân tộc có 79 cá nhân là người đồng bào Y Bố, Bru – Vân Kiều, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Hà Nhì, Mông, Khmer, La Chí, Lào, Mường, Nùng, Pa Cô, Phù Lá, Sán Chay, Tày, Thái. Có 7 cá nhân có tôn giáo.

Người trẻ nhất là "thầy giáo quân hàm xanh" Nguyễn Hồ Ngọc Thanh (SN 2003); lớn tuổi nhất là thầy Lê Viết Minh (SN 1965), giáo viên Trường PTDT bán trú TH và THCS Lâm Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Các giáo viên tham gia chương trình đang công tác tại 248 xã vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại các trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Ngoài ra, chương trình cũng tuyên dương những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội đồng xét chọn giáo viên chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Ảnh: Ban Tổ chức

Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn ra 80 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Các thầy, cô giáo tham gia chương trình sẽ được nhận được Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Ngoài 80 thầy, cô giáo được về Hà Nội trực tiếp tham gia lễ vinh danh, 121 giáo viên khác được đề cử trong chương trình sẽ được nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.

Danh sách giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 tại Hà Nội STT

Họ và tên

Đơn vị công tác/địa chỉ

1

Lò Văn Phích

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La.

2

Đinh Thái Đạt

Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP tỉnh Lào Cai.

3

A Bừng

Đồn Biên phòng Đăk Xú, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi.

4

Nguyễn Văn Luân

Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP tỉnh Gia Lai

5

Vàng A Di

Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP tỉnh Điện Biên.

6

Vù Xuân Hùng

Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang.

7

Cự Bá Pó

Đồn biên phòng Mỹ Lý, BĐBP tỉnh Nghệ An.

8

Nguyễn Kim Trọng

Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP tỉnh Nghệ An.

9

Đào Nguyên Túc

Đồn Biên phòng Tam Chung, BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

10

Hồ Văn Hữu

Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP tỉnh Quảng Trị.

11

Hoàng Văn Thọ

Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

12

Nguyễn Thành Toàn

Trường PTDTBT Tiểu học Tr’hy, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

13

Bríu Thị Nết

Trường Tiểu học Atiêng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.

14

Trần Thị Lan

Trường mầm non Hương Lâm, Xã Hương Xuân, Hà Tĩnh

15

Dương Thị Bích Ngọc

Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

16

Đinh Công Thành

Bản Mệt Sai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.

17

Hoàng Thị Thiết

Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

18

Vì Văn Liêm

Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP tỉnh Sơn La.

19

Đặng Văn Sung

Xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.

20

Nguyễn Thị Ước

Xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.

21

Biện Thị Đèo

Xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh.

22

Bùi Thị Ái Mai

Xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

23

Phạm Thị Tố Vui

Xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

24

Lê Hồng Phước

Xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

25

Phan Thanh Tuấn

Xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

26

Lâm Thị Ra

Xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh.

27

Hoàng Hải Duyên

Xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang

28

Nguyễn Việt Hải

Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

29

Bùi Thị Liệu

thôn Há Già, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang

30

Vàng Thị Dính

Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

31

Giàng Thị Tuyến

Xã Phú Lũng, tỉnh Tuyên Quang.

32

Cao Thị Thúy Hằng

Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

33

Nguyễn Thị Mến

Xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.

34

Vương Thị Tươi

Xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang.

35

Hoàng Dương Hòa

Xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

36

Lê Quang Huy

Long Quy, Lao Bảo, Quảng Trị

37

Nguyễn Thị Thanh

Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

38

Lầu Y Pay

Xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An.

39

Phạm Thị Mai Quyên

Xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An.

40

Trần Thị Ánh Nguyệt

Xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.

41

Ngụy Văn Thông

Xã Châu Phong, tỉnh An Giang.

42

Đàm Thị Uyên

Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

43

Đàm Thị Duyên

Xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

44

Nông Thị Kiều

Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

45

Lê Văn Hào

Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

46

Kiều Quang Tuyến

Xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

47

Lưu Quang Công

Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

48

Đinh Thị Đức

Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

49

Vương Thị Thúy Mơ

xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

50

Lò Thị Thiện

Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên

51

Lò Thị Mai Hương

Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

52

Trần Thị Anh

Xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

53

Nguyễn Tín Nhiệm

Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp.

54

Trần Thị Kim Tuyền

Xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp.

55

Nguyễn Thị Hồng

Xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

56

Đinh Thị Lệ Thu

Xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

57

Ngô Thị Tâm

Xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh

58

Lữ Thị Tuyết

Xã Na Mèo,tỉnh Thanh Hoá.

59

Tống Thị Phượng

Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

60

Y Hải

Xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

61

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Xã Phước Thiện, tỉnh Đồng Nai.

62

Lê Văn Tuấn

Xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai.

63

Lý Văn Minh

Xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai.

64

Nịnh Thị Hồng Tâm

Xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai.

65

Lường Văn Độ

Xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

66

Trần Thị Thao

Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

67

Hoàng Văn Hanh

Xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng.

68

Nguyễn Thị Thu Hà

Xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu.

69

Nguyễn Thị Nhung

Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

70

Trần Thị Nhung

Xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu.

71

Bùi Văn Đạt

Xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu.

72

Lê Đình Tiến

Xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

73

Lò Thị Minh

Xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.

74

Trương Thị Sy

Xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội

75

Lỳ Gió Pư

Xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu.

76

Vàng Thị Di

Xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

77

Sùng Thị Hồng Nhung

Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

78

Nguyễn Văn Hoàng

Xã A Lưới 3, thành phố Huế.

79

Hoàng Thanh Thúy

Xã Quảng Điền, thành phố Huế.

80

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

