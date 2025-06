Cô giáo 'thắp lửa' phong trào Đội từ ngàn việc nhỏ

TPO - Với 14 năm “truyền lửa” cho hoạt động Đội, cô Phạm Thị Kim Tuyến - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Liên Minh (huyện Đức Thọ) là giáo viên duy nhất của Hà Tĩnh được trao Giải thưởng “Cánh én hồng”.

Nhiều năm qua, cô Phạm Thị Kim Tuyến - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Liên Minh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) được biết đến là người “thắp lửa” cho phong trào Đội. Với vai trò là giáo viên dạy Âm nhạc, nữ giáo viên đã làm mới hoạt động Đội, đưa truyền thống, đạo đức và kỹ năng sống đến gần hơn với học sinh.

Từ năm 2019 đến nay, cô Tuyến đã tổ chức nhiều chuyến đi về các “địa chỉ đỏ” như Ngã ba Đồng Lộc, khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú… để học sinh tham quan, bồi dưỡng thêm kiến thức lịch sử, khơi dậy tinh thần yêu nước đối với lớp trẻ.

Đặc biệt, cô Tuyến luôn quan tâm, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống trong trường học. Tổ chức nhiều chương trình như: Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng; Sổ ghi danh việc tốt. Những hoạt động này được duy trì trong trường học suốt nhiều năm qua, với hàng chục ngàn học sinh tham gia.

Dưới sự dẫn dắt của cô Tuyến, hoạt động Đội không chỉ gói gọn trong trường lớp mà còn gắn bó mật thiết với cộng đồng. Các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo tiết kiệm” được duy trì bài bản, quyên góp hơn 226 triệu đồng trong 5 năm, góp phần xây dựng trường học thân thiện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xác định không chạy theo thành tích, cô Tuyến chú trọng phát triển năng lực cá nhân cho học sinh.

Câu lạc bộ Tin học trẻ do cô thành lập đã thu hút 120 em tham gia, trong đó có 11 lượt học sinh đạt giải cấp huyện và 12 lượt đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống như phòng chống xâm hại, đuối nước, sử dụng mạng xã hội an toàn, giáo dục pháp luật… cũng được tổ chức thường xuyên, tạo không gian để học sinh được chia sẻ, bày tỏ và được lắng nghe.

Sau mỗi giờ tan học, hình ảnh “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đã trở nên quen thuộc trong nhà trường.

“Tôi chú trọng không chạy theo thành tích, mà nuôi dưỡng năng lực và đam mê cá nhân cho học sinh từ những việc nhỏ. Điều khiến tôi vui nhất không phải là bao nhiêu mô hình được triển khai hay bao nhiêu giải thưởng đạt được, mà là sự thay đổi từng ngày trong ý thức, hành vi của các em học sinh. Từ một việc tốt nhỏ được ghi nhận, các em bắt đầu biết giúp đỡ bạn bè, biết giữ gìn vệ sinh lớp học, biết cố gắng trong học tập” cô Tuyến chia sẻ.

Cũng theo cô Tuyến, khi hoạt động Đội thực sự gắn với cuộc sống, học sinh sẽ không còn thấy đó là phong trào để đối phó. Mà thông qua các hoạt động, các em sẽ được trải nghiệm, được học tập, vui chơi theo từng sở thích.

Không những vậy, cô Tuyến còn tích cực kết nối cộng đồng, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, cô vận động hơn 50 triệu đồng giúp đỡ học sinh lớp 1 mắc bệnh hiểm nghèo. Sau đó không lâu, cô tiếp tục kêu gọi hơn 100 triệu đồng hỗ trợ một đồng nghiệp mắc bệnh nan y. Dù thầy giáo không qua khỏi, nhưng sự chung tay ấy đã mang lại những ngày cuối đời ấm áp và đầy nghĩa tình. Gần đây nhất, cô kêu gọi giúp đỡ hai học sinh bị cháy nhà, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2025, cô Phạm Thị Kim Tuyến là giáo viên duy nhất của Hà Tĩnh được trao Giải thưởng “Cánh én hồng”. Đây là phần thưởng cao quý dành cho Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc.

“Khi biết tin được nhận giải, tôi rất vui và tự hào. Với tôi, đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động lực lớn để tiếp tục cống hiến”, cô Tuyến nói.