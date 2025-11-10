Bí thư Trần Lưu Quang: “TP.HCM cần thay đổi cách làm, dám nghĩ dám làm để bứt phá”

TPO - Phát biểu tại buổi gặp mặt hơn 70 lãnh đạo đại học, học viện trên địa bàn tối 8/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh Thành phố sẽ đổi mới tư duy, cách làm để giải quyết các vấn đề khó; đồng thời phát huy vai trò của giới học thuật, khoa học trong tiến trình phát triển bền vững và chuyển đổi xanh.

Buổi gặp mặt do UBND TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng hơn 70 hiệu trưởng, viện trưởng các trường đại học, học viện trên địa bàn. Sự kiện không chỉ là dịp tri ân đội ngũ nhà giáo mà còn là diễn đàn đối thoại giữa chính quyền và giới trí thức nhằm hiến kế cho định hướng phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi gặp gỡ với lãnh đạo các trường đại học. Tham dự còn có PGS. TS. Vũ Hải Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Lắng nghe ý kiến từ đại diện các trường đại học

Phát biểu tại buổi gặp, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM) nêu ý kiến về việc chuyển giao tài sản công cho các đơn vị giáo dục, y tế, cho rằng đây là chủ trương đúng và kịp thời, song cần cụ thể hóa nguyên tắc và tiêu chí chuyển giao để đảm bảo hiệu quả, minh bạch. Trường hiện đang phối hợp với Sở Tài chính triển khai Đề án “Quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công”, đã được ứng dụng vào thực tế.

Từ góc độ kinh tế, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hoa Sen kiến nghị TPHCM xem kinh tế biển là động lực tăng trưởng mới, hướng đến kinh tế xanh và tri thức. Theo ông, Thành phố cần phát triển ba trụ cột: cảng – logistics – dịch vụ hàng hải hiện đại; đô thị ven biển và du lịch biển xanh; cùng trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo về kinh tế biển. Đồng thời, Trường Đại học Hoa Sen bày tỏ mong muốn được Thành phố đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu để hiện thực hóa tầm nhìn này.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật (áo trắng) và PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hoa Sen phát biểu tại buổi gặp gỡ

Đại diện khối đại học tư thục, TS. Lê Mai Lan – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường VinUni chia sẻ dữ liệu cho thấy, TP.HCM phát thải khoảng 35–40 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm. Nếu không hành động sớm, thiệt hại do ô nhiễm và ngập lụt có thể khiến Thành phố mất đến 3% GRDP vào năm 2050.

Từ thực tiễn trên, VinUni đề xuất ba hướng chiến lược: thành lập Ban Chỉ đạo và Quỹ Chuyển đổi Xanh TP.HCM; phát động Chương trình Điện hóa – Tuần hoàn 2025–2030; và ban hành Chiến lược Dữ liệu và Chỉ số Xanh, góp phần xây dựng Thành phố phát triển xanh và bền vững.

GS.BS Nguyễn Thu Anh – Viện trưởng Viện Đại học Sydney Việt Nam (SVI) kiến nghị TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong y tế; hình thành trung tâm công nghệ sinh học và y học chính xác; khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên, thế mạnh ẩm thực Việt Nam để phát triển thực phẩm chức năng sạch.

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng trình bày nhóm đề xuất để phát triển văn hóa – giáo dục, sức khỏe tinh thần và phát triển cộng đồng cho TPHCM. Ông nhấn mạnh việc số hóa dữ liệu khoa học của các trường đại học; khai thác sức mạnh trí thức, đồng thời thử nghiệm mô hình đặt hàng nghiên cứu và giao trực tiếp nghiên cứu cho các nhà khoa học Thành phố để rút ngắn quy trình hành chính.

Bên cạnh đó,ông Sơn đề xuất nhiều chương trình cụ thể trong các lĩnh vực: Văn hoá giáo dục; Chăm sóc sức khỏe tinh thần, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội; Bảo tồn, về nguồn – truyền thống tại Côn Đảo của TPHCM.

Thành phố hành động vì sự phát triển bền vững

Lắng nghe các ý kiến đóng góp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận nỗ lực, sáng kiến từ giới học thuật và nhấn mạnh TPHCM luôn coi giáo dục, khoa học – công nghệ là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Ông cho biết Thành phố đã có chủ trương ưu tiên quỹ đất và cơ sở dôi dư cho giáo dục – y tế, đồng thời đang tính toán lập Ban Chỉ đạo Phát triển TPHCM, trong đó chuyển đổi xanh có thể là một tiểu ban trực thuộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại chương trình ghi nhận sự góp ý từ các trường đại học.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin, Thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh cụ thể, bao gồm phát triển điện rác, tái chế chất thải, mở rộng mảng xanh đô thị và tiến tới xây dựng Côn Đảo thành vùng xanh kiểu mẫu, khuyến khích sử dụng xe điện và tổ chức cho sinh viên các trường đại học đến học tập, trải nghiệm lịch sử – môi trường.

“Làm theo cách cũ thì khó giải quyết được việc khó. Chúng tôi khuyến khích mọi người dũng cảm hơn,” Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đồng thời khẳng định thể chế hiện nay đã có nhiều đổi mới, nếu tận dụng tốt, TPHCM sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng bày tỏ mong muốn được lắng nghe nhiều hơn những góp ý, hiến kế của giới chuyên gia, nhà khoa học và giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm đầu mối tiếp nhận, phân loại và tham mưu các đề xuất chính sách cho Thành phố.