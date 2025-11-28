Ông Hồ Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 28/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức bế mạc. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân

Sau 2 ngày làm việc, sáng 28/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội lần này là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ đặt nền móng định hướng cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ niềm tin của nhân dân các dân tộc tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của quê hương Cà Mau.

589583509-842396641877510-1288251399232835870-n.jpg
Ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau để lại những dấu ấn đậm nét, khẳng định vai trò là “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Điểm sáng rực rỡ nhất chính là công tác an sinh xã hội và vận động quỹ “Vì người nghèo”, số tiền vận động hơn 345 tỷ đồng.

Song song đó, vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất. Ngoài ra, đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chủ trì, với 9.594 căn nhà được xây dựng và sửa chữa, tổng kinh phí hơn 599 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, trước bối cảnh và yêu cầu mới, Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình hành động với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Nghị quyết Đại hội xác định 3 khâu đột phá trọng tâm, với 13 mục tiêu cụ thể và 7 chương trình hành động sẽ được tập trung thực hiện.

589317513-3288795874786959-557069754263036738-n.jpg
Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 120 ủy viên.

Phát huy mạnh đại đoàn kết toàn dân

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá cao kết quả đạt được và nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, nổi bật là các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào đoàn kết sáng tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững...

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau’’ phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.... tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị MTTQ tỉnh tập trung tổ chức thực hiện thật hiệu quả. Trong đó, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 120 ủy viên, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đại hội cũng đã cử Đoàn đại biểu gồm 15 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Ông Hồ Thanh Thuỷ - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Lộc
